Компании Илона Маска SpaceX и Джеффа Безоса Blue Origin соревновались за контракт с NASA стоимостью 2,9 миллиарда долларов на строительство лунного посадочного аппарата. NASA решило подписать эксклюзивный контракт с SpaceX.

Это стало очередным этапом в уже 15-летней вражде между Илоном Маском и Джеффом Безосом , которые соревнуются не только за космическое первенство, но и за первое место в рейтинге богачей.

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Компания Blue Origin не готова смириться с проигрышем и пытается обжаловать решение, сообщает The New York Times . Генеральный директор Blue Origin Боб Смит заявил, что NASA ошиблось в оценке предложений, которые подали:

Blue Origin;

SpaceX;

Dynetics .

Илон Маск отреагировал на обжалование со стороны компании-конкурента в привычный для себя способ – твитом.

Не могу подняться (на орбиту), лол - Илон Маск (@elonmusk) 26 апреля 2021 г.

Не могу поднять его (на орбиту) лол,

– написал Маск.

Этим Илон Маск намекнул на тот факт, что компания Blue Origin еще не сумела успешно вывести свои ракеты на орбиту.

Космическая гонка по-американски