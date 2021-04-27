Илон Маск троллит Джеффа Безоса в твиттере: на кону контракт с NASA
Компании Илона Маска SpaceX и Джеффа Безоса Blue Origin соревновались за контракт с NASA стоимостью 2,9 миллиарда долларов на строительство лунного посадочного аппарата. NASA решило подписать эксклюзивный контракт с SpaceX.
Источник:Business Insider
Это стало очередным этапом в уже 15-летней вражде между Илоном Маском и Джеффом Безосом, которые соревнуются не только за космическое первенство, но и за первое место в рейтинге богачей.
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Компания Blue Origin не готова смириться с проигрышем и пытается обжаловать решение, сообщает The New York Times. Генеральный директор Blue Origin Боб Смит заявил, что NASA ошиблось в оценке предложений, которые подали:
- Blue Origin;
- SpaceX;
- Dynetics.
Илон Маск отреагировал на обжалование со стороны компании-конкурента в привычный для себя способ – твитом.
Не могу поднять его (на орбиту) лол,
– написал Маск.
Этим Илон Маск намекнул на тот факт, что компания Blue Origin еще не сумела успешно вывести свои ракеты на орбиту.
Космическая гонка по-американски
Компания Blue Origin в начале этого года запустила свою суборбитальную ракетную систему New Shepherd с манекеном для краш-теста. Однако в целом компания отстает от SpaceX, которая планирует высадить людей на Луну уже в 2024 году.
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