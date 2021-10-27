За один день Маск заработал более 40 миллионов

Таким богатством Маск обладал по состоянию на 25 октября. Только за один день стоимость его состояния выросла на 41,7 миллиарда гривен.

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Главной причиной обогащения американца является рост акций производителя электрокаров Tesla, 21% акций которого принадлежат Маску. Так, накануне старейший сервис проката авто Hertz заказал у Tesla рекордные 100 тысяч автомобилей. Благодаря этому капитализация компании впервые в истории превысила триллион долларов.

Обратите внимание! Ранее самым богатым человеком был основатель Amazon и бывший генеральный директор Джефф Безос. Однако размер его состояния был намного меньше, чем у Маска – 212 миллиардов долларов.

Основатель SpaceX может стать перши триллионером в мире

Американский банковский холдинг Morgan Stanley прогнозирует, что состояние Маска вскоре пересекут отметку в 3 миллиарда долларов. Первым триллионером мира изобретатель может стать благодаря своей компании SpaceX.

По данным аналитиков, ракеты Starship будут иметь масштабные последствия. Они также отметили проект Starlink – создание спутниковой интернет-сети. Однако самым прибыльным он станет лишь в 2031 году.