Журнал Time объявил "Человека года 2021": им стал известный миллиардер

Журнал Time объявил победителя своей ежегодной престижной премии "Человек года". В 2021 году им стал Илон Маск.

Победителей конкурса выдающихся личностей, групп, идей или объектов журнал традиционно публикует на своих страницах с 1927 года. В прошлом году на обложке появились президент США Джо Байден и вице-президент Камала Гаррис.

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Илон Маск – человек года

Награду вручают тем людям, которые обычно чаще всего в теченее года влияют на мировые новости (как в позитивном, так и негативном ключе). На вопрос журналистов Time к Маску, кем он восхищается в современном мире больше всего, миллиардер ответил: "Я восхищаюсь каждым, кто вносит положительный вклад в развитие человечества".

В настоящее время сложно избежать первенства Илона Маска во многих сферах жизни. Он владеет ракетной компанией, полностью доминирующей в космическом бизнесе, а также автопроизводителем, которому нет равных в создании электромобилей,

– прокомментировала победу Маска политическая корреспондентка Time Молли Болл.

В разговоре с миллиардером журналисты издания упомянули и о том, что основатель SpaceX и Tesla сейчас самый богатый за всю историю человечества. Однако Илон Маск подчеркнул, что считает таковым президента России Владимира Путина.

Добавим, что журнал в течение своей истории признавал человеком года несколько очень противоречивых личностей, в частности Адольфа Гитлера в 1938 году.

Илон Маск на обложке журнала Time / Фото Time