Илон Маск сравнил Санта Клауса с известным диктатором

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск, похоже, не может жить без мемов. На этот раз миллиардер сравнил любимца всех детей Санта Клауса с жестоким римским диктатором.

По мнению богача, новогодний старенький доброжелатель очень похож на тирана Луция Корнелия Суллу, правившего Римом с 82 до 79 года до нашей эры и проводившего массовые репрессии. Свой мем Маск уже традиционно опубликовал на странице в твиттере.

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Почему Маск сравнил Санту с римским диктатором

Миллиардер выделил 4 общие черты между Сантой и Суллой:

оба имеют списки;

проверяют их дважды;

знают, кто был плохишом, а кто – хорошим мальчиком;

приходят в города.

Свой пост Маск подписал: "Нет лучшего друга, нет худшего врага".

Добавим, что богач таким образом пытался потролить известную в США новогоднюю песню "Санта Клаус приходит в город". Сейчас пост собрал более 117 тысяч лайков.

Реакция сети

В комментариях пользователи твиттера подхватили настроение Маска и тоже начали шутить:

"Когда ты разработаешь электросанки для Санты?";

"Ой, древний Рим, это были лучшие времена";

"Хм, надеюсь, ни один ребенок этого не увидит".

"У них обоих лучше прическа, чем у тебя".

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Напомним, Илон Маск не в первый раз публикует мемы с диктаторами. Так, недавно миллиардер создал картинку, где вместо лиц Сталина и Ежова прифотошопил лица старого и нового руководителей компании Twitter.