По мнению богача, новогодний старенький доброжелатель очень похож на тирана Луция Корнелия Суллу, правившего Римом с 82 до 79 года до нашей эры и проводившего массовые репрессии. Свой мем Маск уже традиционно опубликовал на странице в твиттере.
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Почему Маск сравнил Санту с римским диктатором
Миллиардер выделил 4 общие черты между Сантой и Суллой:
- оба имеют списки;
- проверяют их дважды;
- знают, кто был плохишом, а кто – хорошим мальчиком;
- приходят в города.
Свой пост Маск подписал: "Нет лучшего друга, нет худшего врага".
Добавим, что богач таким образом пытался потролить известную в США новогоднюю песню "Санта Клаус приходит в город". Сейчас пост собрал более 117 тысяч лайков.
Реакция сети
В комментариях пользователи твиттера подхватили настроение Маска и тоже начали шутить:
- "Когда ты разработаешь электросанки для Санты?";
- "Ой, древний Рим, это были лучшие времена";
- "Хм, надеюсь, ни один ребенок этого не увидит".
- "У них обоих лучше прическа, чем у тебя".
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Напомним, Илон Маск не в первый раз публикует мемы с диктаторами. Так, недавно миллиардер создал картинку, где вместо лиц Сталина и Ежова прифотошопил лица старого и нового руководителей компании Twitter.