Илон Маск, чьё богатство состоит в основном из акций его компании Tesla, разбогател на 25 миллиардов долларов 9 марта. Как ему удалось, читайте на Финансы 24.

Акции компании Tesla Inc. во вторник, 9 марта, прыгнули на 20%, что является самым большим ростом за последний год. Состояние Илона Маска выросло до 174 миллиардов долларов, почти догнав самого богатого в мире Джеффа Безоса (у него 180 миллиардов долларов).

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Интересно, что десятка самых богатых людей по версии Bloomberg, – имеют отношение к технологическим компаниям. Вместе они заработали 54 миллиарда долларов за этот день. Ведь не только акции Tesla росли.

Джефф Безос обогатился на 6 миллиардов долларов благодаря акциям Amazon .

. Основатель Facebook Марк Цукерберг обогатился почти на 4 миллиарда долларов.

Борьба за первое место

Маск и Безос боролись за первое место в рейтинге самых богатых с тех пор, как основатель Tesla занял эту позицию в январе этого года – тогда состояние Маска достигло 210 миллиардов долларов.

С тех пор Безос вернул себе звание самого богатого в мире, поскольку акции производителя электромобилей опустились на 36%. Сейчас между двумя магнатами разрыв менее 6 миллиардов долларов.

Миллиардер без денег

Несмотря на статус одного из самых богатых человек в мире, в конце прошлого года Илона Маска называли "самым бедным миллиардером планеты". Журналисты The Wall Street Journal выяснили, что несмотря на миллиардные состояния у него очень мало собственных сбережений.

Когда миллиардеру пришлось предстать перед судом в 2018 году за оскорбление дайвера, адвокат Маска сообщил, что клиент "финансово неликвидный": ему не хватает личных денег для выплат компенсаций, сообщает Bloomberg.

На личную жизнь и развитие компаний Маску часто приходится занимать деньги у банков под залог акций. Все потому, что в основном богатство Маска – это акции компании Tesla. А массово продавать он их не может – ведь рискует потерять доверие инвесторов.