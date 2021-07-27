Хотя сегодня компании не конкурируют напрямую, однако Apple, длительное время занимается разработкой электрического автономного автомобиля в рамках проекта под кодовым названием Titan, куда переманила ряд инженеров и руководителей с Tesla.

Читайте также Как не тратить лишнего на старте нового бизнеса

По сообщениям СМИ, проектом Titan руководит Даг Филд, который перешел в Apple в 2018 году после пяти лет работы в Tesla.

В чем именно Илон Маск обвиняет Apple

Отвечая на вопрос о цепочках поставок Tesla, Илон Маск заявил о существовании ошибочного мнения о том, что Tesla использует много кобальта – ключевого материала в производстве литий-ионных элементов, которые используются как в смартфонах, так и в электромобилях.

Apple использует почти 100% кобальта в своих аккумуляторах для мобильных телефонов и ноутбуков, а Tesla не использует кобальт в железо-фосфатных аккумуляторах и почти не использует его в химических элементах на основе никеля. В среднем мы используем 2% кобальта, в то время, как, скажем, Apple использует 100% кобальта.

– прокомментировал Илон Маск.

Это интересно Конкурент Tesla привлек более 10 миллиардов инвестиций: новые электромобили в продаже с сентября

В чем проблема с кобальтом Добычу кобальта в таких странах, как Демократическая Республика Конго, связывают с нарушениями прав человека, в частности с использованием детского труда. В 2019 году конголезские семьи подали в суд на компании Apple, Google, Dell, Microsoft и Tesla, обвиняя их в пособничестве детскому труду. Иск был подан в Вашингтоне правозащитной фирмой International Rights Advocates от имени 14 родителей и детей из Демократической Республики Конго. Истцы требуют возмещения ущерба за принудительный труд и дополнительную компенсацию за несправедливое обогащение, халатность и умышленное причинение эмоциональных травм.

Tesla не будет отгораживаться от клиентов как Apple

Позже в разговоре Илон Маск пошутил о так называемом "саде за стенами" компании Apple. Намекая на то, что Apple строго контролирует, какое программное обеспечение может быть установлено на iPhone через их магазин приложений App Store.

Деятельность Apple сейчас подвергается тщательному изучению со стороны законодателей и других компаний, в том числе в ходе антимонопольного разбирательства, после того, как Epic Games подала против Apple в августе 2020 года иск в связи с тарифами и политикой App Store.

Я думаю, мы хотим подчеркнуть, что наша цель – поддержать появление устойчивой энергии, а не создавать "сад за стенами" как другие компании, которые таким образом противодействуют конкуренции

– сказал Илон Маск в ответ на вопрос о разрешении конкурентам использовать сеть зарядных станций Tesla Superchargers.

После этого Илон Маск сымитировал кашель и сказал: "Apple".

Обратите внимание Новая инициатива Илона Маска взбесила владельцев электромобилей Tesla