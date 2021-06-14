Илон Маск продолжает "тролить" хакеров Anonymous: при чем здесь Майли Сайрус

Эксцентричный мультимиллиардер и один из самых богатых бизнесменов планеты Илон Маск в своем профиле в твиттер опубликовал очередной ответ на угрозы хакеров. Новое сообщение очевидно следует воспринимать как троллинг хакеров со стороны Илона Маска и намек на владение им данными о хакерской группировке.

В понедельник 14 июня в официальном профиле Илона Маска в сети твиттер было опубликовано короткое сообщение, состоящее исключительно из двух восклицательных знаков.

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Однако к сообщению Маск добавил изображение, которое предположительно является скриншотом из обращения хакеров из группировки с угрозами опубликованного в Youtube 5 июня 2021. При этом на скриншоте с видео было осуществлено надпись "Ханна Монтана самом деле Майли Сайрус ".

При чем тут Майли Сайрус

Отсылка со стороны Илона Маска к общеизвестному в США и многих странах мира факта, что персонаж сериала Ханна Монтана, был сыгран певицей Майли Сайрус, по мнению СМИ может свидетельствовать о том, что Илон Маск или намекает на то, что ему известно, кто стоит за угрозами или на то, что ему могут быть известны данные о лицах, входящих в группировку Anonymous.

Что известно о сериале "Ханна Монтана" Американский подростковый телевизионный сериал, который дебютировал 24 марта 2006 на Disney Channel. Основной сюжет сериала посвящен девочке, которая живет двойной жизнью: простая школьница-подросток по имени Майли Стюарт (роль которой исполняет Майли Сайрус) днем ​​и известная поп-певица Ханна Монтана ночью, которая скрывает настоящую личность от общественности, кроме близких друзей и семьи. Майли Сайрус снималась в этом сериале с 2006 по 2011 год, и именно ему обязана дальнейшей успешной карьерой певицы.

Майли Сайрус в роли Ханна Монтана и в реальной жизни / Фото Getty Images

За что хакеры объявили "войну" Маск

В своем видео обращении, адресованном Илону Маск Anonymous отметили, что по их мнению, люди начинают понимать, что Илон Маск не более чем очередной самовлюбленный богач, который отчаянно нуждается во внимании.

Смотрите видео обращение Anonymous с угрозами Илону Маску

По словам хакеров, сообщения Илона Маска в твиттере демонстрируют "пренебрежение к рядовому работнику". Хакеры из группировки Anonymous, которые ответственны за одни из самых больших цифровых взломов в истории, включая атаку на PayPal и Церковь сайентологии, отметили, что теперь Маск получил достойного соперника.

Кстати, это не первая реакция Илона Маска на угрозы со стороны хакерской группировки, в твите опубликованном двадцать минут после выхода видеоугроз Илон Маск опубликовал в сети философскую цитату, которая вызвала много удивления со стороны пользователей.