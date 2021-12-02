Роль НКВД-шника Николая Ежова досталась бывшему СЕО Twitter Джеку Дорси. Во второй части мема от Маска Дорси будто сбросили в реку , о чем свидетельствуют всплески воды на картинке.

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Свой мем Илон Маск опубликовал на собственной странице в твиттере.

История фото

Снимок был сделан в 1937 году возле канала Москва-Волга. На нем присутствует "элита" репрессивного советского режима :

Иосиф Сталин;

Климент Ворошилов;

Вячеслав Молотов;

Николай Ежов.

После того, как НКВД-ист Ежов был расстрелян , советская пресса публиковала фотографию уже без него.

Реакция сети

Под постом с мемом не все комментаторы поняли посыл Илона Маска. Так, некоторые просто начали троллить миллиардера в ответ, не понимая, что происходит. Впрочем, были и те, кто узнал оригинальное фото :

"Черт, здесь оооочень черный юмор";

"Если кто-то не понял – Сталин казнил Ежова";

"Разве так можно?";

"Новому СЕО Twitter это точно не понравится";

"Илон Маск, вы – СЕО мемов".