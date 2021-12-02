Роль НКВД-шника Николая Ежова досталась бывшему СЕО Twitter Джеку Дорси. Во второй части мема от Маска Дорси будто сбросили в реку, о чем свидетельствуют всплески воды на картинке.
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Свой мем Илон Маск опубликовал на собственной странице в твиттере.
История фото
Снимок был сделан в 1937 году возле канала Москва-Волга. На нем присутствует "элита" репрессивного советского режима:
- Иосиф Сталин;
- Климент Ворошилов;
- Вячеслав Молотов;
- Николай Ежов.
После того, как НКВД-ист Ежов был расстрелян, советская пресса публиковала фотографию уже без него.
Реакция сети
Под постом с мемом не все комментаторы поняли посыл Илона Маска. Так, некоторые просто начали троллить миллиардера в ответ, не понимая, что происходит. Впрочем, были и те, кто узнал оригинальное фото:
- "Черт, здесь оооочень черный юмор";
- "Если кто-то не понял – Сталин казнил Ежова";
- "Разве так можно?";
- "Новому СЕО Twitter это точно не понравится";
- "Илон Маск, вы – СЕО мемов".
Напомним, 29 ноября Джек Дорси ушел с должности СЕО Twitter. Вместо него компанию возглавил Параг Агравал, бывший глава технологического отдела.