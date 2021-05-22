Илон Маск поддержал криптовалюты в борьбе с фиатными деньгами

Илон Маск в твиттере, обсуждая вопрос криптовалют, выразил поддержку электронным деньгам. В посте он указал на то, что предпочитает криптовалюты фиатным средствам.

Илон Маск в субботу, 22 мая, в твиттере в очередной раз опубликовал сообщение о криптовалютах. Комментируя вопрос о том, какой из видов денежных средств – фиатные или электронные – ему больше нравятся, американский мультимиллиардер однозначно подтвердил поддержку последних.

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Сообщение Илона Маска относительно поддержки криптовалют / Фото Twitter

В теме, которую начал сам Маск, сравнив магию с технологией, пользователь @TheRealShifo спросил, что американский миллиардер думает о людях, которые злятся на него через криптовалюты.

Настоящая битва идет между фиатными средствами и криптовалютой. В целом, я поддерживаю последнюю,

– ответил генеральный директор Tesla в твиттере

Фиатная валюта: что это Платежное средство, ценность которого искусственно устанавливается высшими руководящими органами. Что важно, ценность этой валюты не обеспечивается привязкой к конкретным активам. Если раньше, например, ценность валюты определенной страны определялась ее золотым запасом, то теперь единственный гарант стоимости – авторитет правительства. Они представлены различными формами: бумажные банкноты, металлические монеты, безналичные средства. Эмиссией этих денег занимается государство.





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Тому щоб уникнути зниження вашого рейтингу в пошукових системах, посилання на джерело обов'язкове. Вони представлені різними формами: паперовими банкнотами; металевими монетами; безготівковими грошима. Емісією цих грошей займається державаДжерело: http://bestinvestpro.com/uk/fiatni-groshi-vs-kriptovalyuti-povnij-rozbir-temi/ © Авторство контенту на BestInvestPro.com захищено Яндекс Текстами і Google Author.Тому щоб уникнути зниження вашого рейтингу в пошукових системах, посилання на джерело обов'язкове.





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Тому щоб уникнути зниження вашого рейтингу в пошукових системах, посилання на джерело обов'язкове. они представлені різними формами: паперовими банкнотами; металевими монетами; безготівковими грошима. Емісією цих грошей займається державаДжерело: http://bestinvestpro.com/uk/fiatni-groshi-vs-kriptovalyuti-povnij-rozbir-temi/ © Авторство контенту на BestInvestPro.com захищено Яндекс Текстами і Google Author.Тому щоб уникнути зниження вашого рейтингу в пошукових системах, посилання на джерело обов'язкове.





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Поэтому во избежание снижения вашего рейтинга в поисковых системах, ссылка на источник обязательна. Они представлены различными формами: бумажными банкнотами; металлическими монетами; безналичными деньгами. Эмиссией этих денег занимается государство.Источник: http://bestinvestpro.com/uk/fiatni-groshi-vs-kriptovalyuti-povnij-rozbir-temi/ © Авторство контента на BestInvestPro.com защищены Яндекс Текстами и Google Author.Поэтому во избежание снижения вашего рейтинга в поисковых системах, ссылка на источник обязательна.

После этого сообщения стоимость биткойнов выросла до отметки около 38 700 долларов за монету.

Маск и раньше делал подобные комментарии, в том числе в декабре, когда он написал в твиттере, что "биткоины – это почти такое же дерьмо, как и фиатные деньги". В феврале он добавил, что "когда фиатная валюта имеет отрицательный реальный интерес, только дурак не станет искать другое место".