Илон Маск поддержал криптовалюты в борьбе с фиатными деньгами

Илон Маск в твиттере, обсуждая вопрос криптовалют, выразил поддержку электронным деньгам. В посте он указал на то, что предпочитает криптовалюты фиатным средствам.
Илон Маск в субботу, 22 мая, в твиттере в очередной раз опубликовал сообщение о криптовалютах. Комментируя вопрос о том, какой из видов денежных средств – фиатные или электронные – ему больше нравятся, американский мультимиллиардер однозначно подтвердил поддержку последних.
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Сообщение Илона Маска относительно поддержки криптовалют / Фото Twitter
В теме, которую начал сам Маск, сравнив магию с технологией, пользователь @TheRealShifo спросил, что американский миллиардер думает о людях, которые злятся на него через криптовалюты.
Настоящая битва идет между фиатными средствами и криптовалютой. В целом, я поддерживаю последнюю,
– ответил генеральный директор Tesla в твиттере
Фиатная валюта: что этоПлатежное средство, ценность которого искусственно устанавливается высшими руководящими органами. Что важно, ценность этой валюты не обеспечивается привязкой к конкретным активам. Если раньше, например, ценность валюты определенной страны определялась ее золотым запасом, то теперь единственный гарант стоимости – авторитет правительства. Они представлены различными формами: бумажные банкноты, металлические монеты, безналичные средства. Эмиссией этих денег занимается государство.
Джерело: http://bestinvestpro.com/uk/fiatni-groshi-vs-kriptovalyuti-povnij-rozbir-temi/
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Джерело: http://bestinvestpro.com/uk/fiatni-groshi-vs-kriptovalyuti-povnij-rozbir-temi/
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Тому щоб уникнути зниження вашого рейтингу в пошукових системах, посилання на джерело обов'язкове.
Джерело: http://bestinvestpro.com/uk/fiatni-groshi-vs-kriptovalyuti-povnij-rozbir-temi/
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Тому щоб уникнути зниження вашого рейтингу в пошукових системах, посилання на джерело обов'язкове.
Джерело: http://bestinvestpro.com/uk/fiatni-groshi-vs-kriptovalyuti-povnij-rozbir-temi/
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Тому щоб уникнути зниження вашого рейтингу в пошукових системах, посилання на джерело обов'язкове.
Источник: http://bestinvestpro.com/uk/fiatni-groshi-vs-kriptovalyuti-povnij-rozbir-temi/
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После этого сообщения стоимость биткойнов выросла до отметки около 38 700 долларов за монету.
Маск и раньше делал подобные комментарии, в том числе в декабре, когда он написал в твиттере, что "биткоины – это почти такое же дерьмо, как и фиатные деньги". В феврале он добавил, что "когда фиатная валюта имеет отрицательный реальный интерес, только дурак не станет искать другое место".