Через 20 минут после того, как в сети было распространено видео с угрозами в адрес основателя Tesla и SpaceX Илона Маска, он запостил в твиттере цитату "Не убивайте то, что ненавидите, а спасайте то, что любите".

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Реакция пользователей соцсетей, которые восприняли указанный выше твит Илона Маска, как ответ на угрозы влиятельной хакерской группировки, была достаточно разнородной.

За что Anonymous объявили войну Илону Маску Хакеры в своем видео обращении обвинили Илона Маска в: чрезмерном воздействии на криптовалюты путем публикации манипуляционных сообщений в твиттере,

пренебрежении к обычным людям и их инвестициям в криптовалюте,

самовлюбленности и созданию фальшивого образа поборника экологии,

пренебрежении интересами пересеченных граждан.

Пользователи соцсети удивлены реакцией Илона Маска

Определенная часть пользователей твиттер теряется в догадках, и просят Илона Маска объяснить, что он имеет в виду, публикуя такие откровенно философские цитаты вместо четкой и понятной реакции на угрозы.

Другие пользователи открыто поддерживают хакеров и выражают надежду, что хакеры смогут нанести ощутимый удар по Илону Маску и его криптовалютному состоянию.