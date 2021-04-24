Маск всегда был скрытным в своих финансах. Однако только за первые 4 месяца 2021 он уже отдал 150 миллионов долларов непосредственно благотворительным организациям.

На что Маск пожертвовал деньги

100 миллионов долларов для победителя климатического конкурса , который сумеет создать самую эффективную технологию улавливания углекислого газа.

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30 миллионов долларов некоммерческим организациям в долине Рио-Гранде в Южном Техасе: 20 миллионов долларов из них пойдут на школы, еще 10 миллионов – оживят центр города Браунсвилль.

5 миллионов долларов для Академии Хан, платформы для онлайн-курсов.

5 миллионов долларов двум исследователям коронавируса в Бостоне.

1 миллион долларов компании Feeding Texas, которая управляет продовольственными банками.

Подарки неизвестной стоимости фонду, которым руководит Barstool Sports; соревнованию, ориентированном на космос, которое проводит SteamSpace; и проекту ЮНИСЕФ по расширению доступа к Интернету в развивающихся странах.

Вполне вероятно, что суммы, которые Илон Маск отдает на благотворительность – значительно выше, но он их не разглашает. Он активно распространял информацию о климатическом конкурсе, чтобы как можно больше потенциальных участников узнали о нем.



Город Браунсвилль, которому Маск подарил 30 миллионов долларов / Фото cob.us

А вот о своей инвестиции в 30 миллионов долларов городу Браунсвилль, Маск забыл сообщить. Мэр города узнал об этом из твиттера миллиардера.

Критики не замедлили

Несмотря на такую благотворительность, Илона Маска критикуют – за то, что дает слишком мало денег. 23 апреля состояния Илона Маска достигает 185 миллиардов долларов, по данным Bloomberg . То есть Илон Маск в 2021 году пожертвовал по меньшей мере 0,8% своего состояния .

Но в действительности Маск не может так легко распоряжаться своими деньгами, ведь большинство его миллиардов в его компаниях Tesla и SpaceX. И вынуть эти деньги без ущерба компаниям – не удастся.