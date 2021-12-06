Илон Маск официально стал бездомным

Илон Маск продал свою последнюю недвижимость в Хиллсборо, штат Калифорния. Новый владелец выкупил особняк общей площадью 19 гектаров за 30 миллионов долларов.

Имя покупателя не называют. После продажи самый богатый человек мира Илон Маск официально не имеет никакой недвижимости в частной собственности.

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Что известно об особняке

Особняк в Хиллсборо состоит из:

7 спален;

7 ванных комнат;

музыкального зала;

библиотеки с кожаными стенами;

гаража на 11 автомобилей;

бассейна;

47 акров панорамного вида.

Илон Маск приобрел объект в 2017 году за 23,4 миллиона долларов. Дом был построен в 1912 году представителем французского дворянства графом Кристианом де Гинье.

Илон Маск стал бездомным

11 сентября Маск снял с продажи один из последних своих домов в Калифорнии.

Потом миллиардер все же нашел покупателя, однако пришлось снизить цену. Сначала Маск хотел получить за свое имение 37,5 миллиона долларов .

. Илон Маск продал остальную часть своей недвижимости и переехал в дом площадью 37 квадратных метров в Техасе, который арендует у компании SpaceX.

в Техасе, который арендует у компании SpaceX. Миллиардер заявил, что ему не нужна недвижимость на Земле, поскольку он больше интересуется жизнью на Марсе.

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