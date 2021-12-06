Имя покупателя не называют. После продажи самый богатый человек мира Илон Маск официально не имеет никакой недвижимости в частной собственности.
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Что известно об особняке
Особняк в Хиллсборо состоит из:
- 7 спален;
- 7 ванных комнат;
- музыкального зала;
- библиотеки с кожаными стенами;
- гаража на 11 автомобилей;
- бассейна;
- 47 акров панорамного вида.
Илон Маск приобрел объект в 2017 году за 23,4 миллиона долларов. Дом был построен в 1912 году представителем французского дворянства графом Кристианом де Гинье.
Илон Маск стал бездомным
- 11 сентября Маск снял с продажи один из последних своих домов в Калифорнии.
- Потом миллиардер все же нашел покупателя, однако пришлось снизить цену. Сначала Маск хотел получить за свое имение 37,5 миллиона долларов.
- Илон Маск продал остальную часть своей недвижимости и переехал в дом площадью 37 квадратных метров в Техасе, который арендует у компании SpaceX.
- Миллиардер заявил, что ему не нужна недвижимость на Земле, поскольку он больше интересуется жизнью на Марсе.
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