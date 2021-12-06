Имя покупателя не называют. После продажи самый богатый человек мира Илон Маск официально не имеет никакой недвижимости в частной собственности.

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Что известно об особняке

Особняк в Хиллсборо состоит из :

7 спален;

7 ванных комнат;

музыкального зала;

библиотеки с кожаными стенами;

гаража на 11 автомобилей;

бассейна;

47 акров панорамного вида.

Илон Маск приобрел объект в 2017 году за 23,4 миллиона долларов . Дом был построен в 1912 году представителем французского дворянства графом Кристианом де Гинье.

Илон Маск стал бездомным

11 сентября Маск снял с продажи один из последних своих домов в Калифорнии.

Потом миллиардер все же нашел покупателя , однако пришлось снизить цену. Сначала Маск хотел получить за свое имение 37,5 миллиона долларов .

Илон Маск продал остальную часть своей недвижимости и переехал в дом площадью 37 квадратных метров в Техасе, который арендует у компании SpaceX.

Миллиардер заявил, что ему не нужна недвижимость на Земле, поскольку он больше интересуется жизнью на Марсе .