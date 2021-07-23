Илон Маск наконец-то раскрыл планы SpaceX и Tesla относительно криптовалют

Илон Маск впервые раскрыл данные о дальнейших намерениях инвестирования в криптовалюты как лично, так и через его компании Tesla и SpaceX. Криптовалюты наконец-то получили положительный толчок.

В среду, 21 июля Илон Маск заявил, что его частная ракетная компания SpaceX владеет биткойнами, а Tesla "скорее всего" возобновит прием биткойнов в качестве оплаты за электромобили компании.

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SpaceX и Tesla имеют криптовалютные инвестиции в биткойн

Личные и профессиональные планы относительно криптовалютных инвестиций Илон Маск озвучил во время дискуссии с Джеком Дорси, исполнительным директором Twitter и платежной группы Square, и исполнительным директором Ark Invest Кэти Вуд на онлайн-конференции The B Word.

В частности Илон Маск подтвердил, что он лично имеет криптовалютные вложения в биткойны, Ethereum и Dogecoin. Также миллиардер заверил, что его компании, SpaceX и Tesla, имеют криптовалютные инвестиции в биткойны – и не планируют их избавляться.

Я лично ничего не продаю, — Илон Маск о криптовалютах

Американский миллиардер, отвечая на критику в манипуляционных действиях, в частности из-за сообщений в твиттере, для получения прибыли от резких колебаний криптовалют, заявил, что он является стабильным сторонником криптовалют.

Мы не продаем биткойны, и я лично ничего не продаю. Я хотел бы, чтобы биткойн достиг успеха,

– сказал Илон Маск.

Tesla может возобновить продажу электромобилей за криптовалюты

В феврале биткойн взлетел в цене после того, как Илон Маск заявил, что Tesla вложила 1,5 миллиарда долларов из своих резервов в криптовалюты, и объявил, что компания планирует принимать платежи в цифровой валюте за свои электромобили. Однако через несколько месяцев, в мае, он изменил собственные намерения, сославшись на экологические проблемы, к которым приводит майнинг биткойнов.

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В ходе упомянутой выше онлайн-дискуссии Илон Маск рекомендовал использовать гидроэлектрическую, геотермальную или ядерную энергию и даже предложил футуристический "космический обогреватель" для майнинга криптовалюты в будущем.

Илон Маск заявил, что по его данным майнинг биткойнов все больше смещается в сторону возобновляемых источников энергии. И он считает, что по крайней мере 50 процентов энергии, используемой для майнинга биткоинов уже есть возобновляемой.

Существует тенденция к увеличению этого показателя. Если это действительно случится, то Tesla восстановит прием биткойнов,

– подытожил Илон Маск.