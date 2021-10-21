Успехи SpaceX
В Morgan Stanley считают, что ракеты Starship компании SpaceX иметь масштабные последствия.
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Что такое StarshipЭто массивная ракета для отправки грузов и людей на Луну и Марс. Ракеты можно использовать повторно, что существенно удешевляет запуски. Сейчас компания проводит испытания и уже осуществила несколько коротких полетов.
Это технологическое развитие может потенциально изменить ожидания инвесторов относительно космической отрасли. Как сказал один клиент, говорить о космосе перед Starship – это все равно что говорить об Интернете перед Google
– заявил аналитик Morgan Stanley Адам Джонас.
Morgan Stanley также отмечает Starlink – проект по созданию спутниковой интернет-сети. По словам Илона Маска, это направление может приносить SpaceX к 30 миллиардов долларов ежегодно. В то же время аналитики Morgan Stanley считают, что проект станет прибыльным только в 2031 году, но с тех пор станет надежным источником финансирования для других космических проектов компании.
Более чем один клиент сказал нам, если Илон Маск станет первым триллионером, это будет не через Tesla. Другие утверждают, что SpaceX может со временем стать самой ценной компанией в мире в любой отрасли,
– сказал Джонас.
Состояние Илона Маска
- Оценка компании SpaceX Илона Маска превысила 100 миллиардов долларов после вторичной продажи акций.
- Компания стала второй самой дорогой частной компанией мира после китайской ByteDance.
- Это сделало миллиардера Илона Маска еще богаче. По состоянию на 21 октября Bloomberg оценивает его состояние в 242 миллиарда долларов .
- С начала года Маск заработал 72 миллиарда долларов. Сейчас он самый богатый человек мира.