Учитывая 25%-ные тарифы на импорт китайских электромобилей в США, введенные в дополнение к пошлинам, которые действуют еще со времен президентства Дональда Трампа, Tesla намерена ограничить долю китайской продукции в своем глобальном производстве.

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Tesla ранее рассматривала возможность расширения экспорта своей китайской модели Model 3 в базовой комплектации на большее количество рынков, включая США, о чем ранее не сообщалось. Сейчас Tesla поставляет произведенные в Китае Model 3 в Европу, где она строит завод в Германии.

Проект мегазавода Tesla в ФРГ / Фото Tesla

Что известно о деятельности Тесла в Китае Шанхайский завод Tesla рассчитан на производство до 500 тысяч автомобилей в год. По состоянию на сейчас он производит две модели Tesla – Model 3 и Model Y – в количестве 450 тысяч единиц в год.

За первые три месяца этого года компания получила в Китае доход в размере 3 миллиардов долларов, что более чем в три раза превышает показатели предыдущего года и составляет 30% от общего дохода.

Продажи Tesla в Китае растут, несмотря на усиливающееся давление со стороны регулирующих органов Китая после сомнений потребителей относительно безопасности продукции Tesla и тщательного изучения того, как компания обрабатывает данные.

Завод Tesla в Китае / фото South China Morning

Планы Tesla на землю в Китае

В марте Tesla воздержалась от участия в торгах на земельный участок, который расположен через дорогу от завода, поскольку больше не намерена значительно увеличивать производственные мощности в Китае, по крайней мере, на данный момент.

Городские власти Шанхая, ключевой сторонник создания компанией Tesla завода, находящегося в полной собственности американской компании - первого и единственного иностранного завода по производству легковых автомобилей не в формате совместного предприятия в Китае – не отреагировали на просьбу СМИ прокомментировать эту информацию.

Tesla никогда открыто не заявляла о намерении приобрести землю , которая примерно вдвое меньше участка площадью 80 гектаров, где находится нынешнее предприятие Tesla, что позволило бы компании увеличить мощность еще на 200 - 300 тысяч автомобилей.

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Строительные документы, опубликованные на правительственном сайте в марте, свидетельствуют, что Tesla планирует перестраивать свой завод в Шанхае для увеличения мощностей.

Дело в том, что в Tesla есть еще участок, предназначенный для производства, который сейчас используется для парковки, на территории завода в Шанхае. Инсайдеры говорят, что Tesla может расширить свои мощности за пределы существующих 500 тысяч единиц в год даже в пределах существующего площадки . Другие источники не исключают, что Tesla все же может приобрести больше земли для строительства новых линий по производству автомобилей в будущем.

Кроме этого Tesla строит на своем заводе в Шанхае предприятия по ремонту и воспроизведения ключевых компонентов , таких как электродвигатели и аккумуляторные батареи, а также по производству зарядных устройств для электромобилей.

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Китайские источники сообщают, что власти Шанхая также ведут переговоры с несколькими другими компаниями о продаже земли для производства коммерческих автомобилей на новых источниках энергии. Более того, Tesla сейчас постоянно сталкивается в Китае с конкуренцией со стороны внутренних игроков , таких как Nio, которая рассматривает возможность выпуска массовых продуктов под другой маркой.

Электромобиль NIO ES8 / Фото Businessinsider