Вечером 30 июня 2021 американский миллиардер решил прокомментировать сообщение в твиттер, китайского государственного вестника новостей Синьхуа (China Xinhua News), в котором было подано цитату главы Китая Си Цзиньпина. Маск выразил увлечением экономическим развитием и инфраструктурой страны.
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Экономическое процветание, которого достиг Китай, поистине впечатляет, особенно в области инфраструктуры. Я призываю людей посетить Китай и убедиться в этом,
– написал Илон Маск в твиттере.
Кроме этого уже 1 июля 2021 Маск, продублировал свое приветственное сообщение в китайской соцсети Weido добавив скриншот из сообщения в твиттере.
Чем рискует Маск
Прежде всего следует отметить, что американский миллиардер Маск, прокомментировал сообщение не обычного новостного агентства Китая, а государственного правительственного органа.
Синьхуа (China Xinhua News) это крупнейшее в Китае информационное агентство. Оно полностью контролируется коммунистической партией как правительственное агентство новостей. В то же время официально является органом китайской государственной информации и пропаганды. А его руководитель входит в правительство КНР и имеет должность министра.
Учитывая довольно напряженные отношения между Китаем и Соединенными Штатами, где у Илона Маска находится львиная доля бизнеса, вряд ли Белому Дому понравятся такие хвалебные оды американского миллиардера в адрес китайского коммунистического режима.
Тендер NASA стоимостью 2,9 миллиарда долларов
Вместе с тем не следует забывать и о том, что именно компания Илона Маска SpaceX в апреле текущего года выиграла тендер NASA на проведении полета двух американских космонавтов на Луну стоимостью 2,9 миллиарда долларов.
Смотрите видео NASA по программе высадки на Луну:
На 1 мая NASA приостановило контракт с компанией SpaceX по созданию лунного посадочного модуля из-за протеста других участников тендера: компаний Dynetics и Blue Origin, принадлежащей Джеффу Безосу самому богатому человеку планете и сопернику Илона Маска в космических гонках. По мнению жалобщиков, NASA несправедливо позволило пересмотреть заявку SpaceX, однако не предоставило такую же возможность для Blue Origin.
Чего хочет Маск
Для компании Tesla как производителя электромобилей, который имеет собственный завод в Шанхае, очень нужна благосклонность китайских регуляторов рынка и органов, обеспечивающих безопасность дорожного движения.
Постоянные отзывы автомобилей Tesla и ограничения их использованием на китайском рынке, который для Илона Маска и его электромобилей является крупнейшим в мире, вероятно заставляют американского миллиардера делать неординарные шаги, чтобы завоевать расположение китайских правительственных кругов.
Приверженность коммунистической партии основа успеха
Илон Маск хорошо понимает политику коммунистической власти Китая, четко распределяет миллиардеров фаворитов и изгнанников, в зависимости от их отношения и высказываний относительно партийного руководства и курса страны. Американский миллиардер сделав хвалебное сообщение и фактически распространив фразу главы коммунистической партии Китая на огромное количество западной аудитории, не мог не понимать, что китайские власти будут благодарны за продвижение собственных нарративов в информационное поле, на котором они не являются доминирующей силой.
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Также не следует забывать и об ограничениях властями Китая использования автомобилей Tesla военными и сотрудниками ключевых государственных компаний в связи с потенциальным риском утечки информации конфиденциального характера. Речь шла о том, что якобы Tesla отдаленно использует камеры и ультразвуковые, которыми оборудованы их автомобили.
Не меньшее беспокойство коммунистического режима Китая вызвал факт обработки данных относительно технического состояния и перемещения автомобилей Tesla, которые находятся в Китае, за пределами страны. Tesla в экстренном порядке пришлось построить в Шанхае центр обработки данных, поступающих с ее электромобилей, которые находятся в Китае.