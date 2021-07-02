Вечером 30 июня 2021 американский миллиардер решил прокомментировать сообщение в твиттер, китайского государственного вестника новостей Синьхуа (China Xinhua News), в котором было подано цитату главы Китая Си Цзиньпина. Маск выразил увлечением экономическим развитием и инфраструктурой страны.

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Экономическое процветание, которого достиг Китай, поистине впечатляет, особенно в области инфраструктуры. Я призываю людей посетить Китай и убедиться в этом,

– написал Илон Маск в твиттере.

Кроме этого уже 1 июля 2021 Маск, продублировал свое приветственное сообщение в китайской соцсети Weido добавив скриншот из сообщения в твиттере.

Чем рискует Маск

Прежде всего следует отметить, что американский миллиардер Маск, прокомментировал сообщение не обычного новостного агентства Китая, а государственного правительственного органа.

Синьхуа (China Xinhua News) это крупнейшее в Китае информационное агентство. Оно полностью контролируется коммунистической партией как правительственное агентство новостей . В то же время официально является органом китайской государственной информации и пропаганды. А его руководитель входит в правительство КНР и имеет должность министра.

Учитывая довольно напряженные отношения между Китаем и Соединенными Штатами , где у Илона Маска находится львиная доля бизнеса, вряд ли Белому Дому понравятся такие хвалебные оды американского миллиардера в адрес китайского коммунистического режима.

Тендер NASA стоимостью 2,9 миллиарда долларов

Вместе с тем не следует забывать и о том, что именно компания Илона Маска SpaceX в апреле текущего года выиграла тендер NASA на проведении полета двух американских космонавтов на Луну стоимостью 2,9 миллиарда долларов.

Смотрите видео NASA по программе высадки на Луну:

На 1 мая NASA приостановило контракт с компанией SpaceX по созданию лунного посадочного модуля из-за протеста других участников тендера: компаний Dynetics и Blue Origin, принадлежащей Джеффу Безосу самому богатому человеку планете и сопернику Илона Маска в космических гонках. По мнению жалобщиков, NASA несправедливо позволило пересмотреть заявку SpaceX, однако не предоставило такую ​​же возможность для Blue Origin.

Чего хочет Маск

Для компании Tesla как производителя электромобилей, который имеет собственный завод в Шанхае, очень нужна благосклонность китайских регуляторов рынка и органов, обеспечивающих безопасность дорожного движения.

Постоянные отзывы автомобилей Tesla и ограничения их использованием на китайском рынке, который для Илона Маска и его электромобилей является крупнейшим в мире, вероятно заставляют американского миллиардера делать неординарные шаги, чтобы завоевать расположение китайских правительственных кругов.

Приверженность коммунистической партии основа успеха

Илон Маск хорошо понимает политику коммунистической власти Китая, четко распределяет миллиардеров фаворитов и изгнанников , в зависимости от их отношения и высказываний относительно партийного руководства и курса страны. Американский миллиардер сделав хвалебное сообщение и фактически распространив фразу главы коммунистической партии Китая на огромное количество западной аудитории, не мог не понимать, что китайские власти будут благодарны за продвижение собственных нарративов в информационное поле, на котором они не являются доминирующей силой.

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Также не следует забывать и об ограничениях властями Китая использования автомобилей Tesla военными и сотрудниками ключевых государственных компаний в связи с потенциальным риском утечки информации конфиденциального характера. Речь шла о том, что якобы Tesla отдаленно использует камеры и ультразвуковые, которыми оборудованы их автомобили.

Не меньшее беспокойство коммунистического режима Китая вызвал факт обработки данных относительно технического состояния и перемещения автомобилей Tesla, которые находятся в Китае, за пределами страны. Tesla в экстренном порядке пришлось построить в Шанхае центр обработки данных, поступающих с ее электромобилей, которые находятся в Китае.