Илон Маск богаче, чем Билл Гейтс и Уоррен Баффет вместе

Илон Маск, генеральный директор и основатель Tesla и SpaceX, увеличил свое состояние до 243 миллиардов долларов, по оценке Bloomberg. Только 18 октября он добавил 6,61 миллиарда долларов.

Таким образом, миллиардер на 44 миллиарда долларов обошел своего ближайшего конкурента Джеффа Безос, который в течение последних 3 лет почти все время был лидером рейтинга.

Полезно Персонализированный маркетинг: Киевстар приглашает на бесплатный вебинар

Мало того, в Илона Маска сейчас больше денег, чем совокупно в Билла Гейтса (131 миллиард долларов) и Уоррена Баффета (103 миллиарда долларов).

Состояние Илона Маска

Илон Маск стал третьим человеком в мире, кому удалось пересечь отметку в 200 миллиардов долларов. И пока он единственный в мире, кто может похвастаться такой суммой.

Также Илон Маск рекордсмен по темпам накопления богатства. С начала года он заработал 73,1 миллиарда долларов, по данным Bloomberg.

Важно понимать, что практически все деньги Илона Маска "лежат" в акциях его компании. То есть они не являются ликвидными.