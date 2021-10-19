Таким образом, миллиардер на 44 миллиарда долларов обошел своего ближайшего конкурента Джеффа Безос , который в течение последних 3 лет почти все время был лидером рейтинга.

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Мало того, в Илона Маска сейчас больше денег, чем совокупно в Билла Гейтса (131 миллиард долларов) и Уоррена Баффета (103 миллиарда долларов).

Обратите внимание , что обогатиться Маску помогла продажа акций его частной аэрокосмической компании SpaceX. Сейчас она является второй самой дорогой частной компанией мира уступая лишь китайской ByteDance.

Состояние Илона Маска