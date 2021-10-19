Таким образом, миллиардер на 44 миллиарда долларов обошел своего ближайшего конкурента Джеффа Безос, который в течение последних 3 лет почти все время был лидером рейтинга.

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Мало того, в Илона Маска сейчас больше денег, чем совокупно в Билла Гейтса (131 миллиард долларов) и Уоррена Баффета (103 миллиарда долларов).

Состояние Илона Маска

  • Илон Маск стал третьим человеком в мире, кому удалось пересечь отметку в 200 миллиардов долларов. И пока он единственный в мире, кто может похвастаться такой суммой.
  • Также Илон Маск рекордсмен по темпам накопления богатства. С начала года он заработал 73,1 миллиарда долларов, по данным Bloomberg.
  • Важно понимать, что практически все деньги Илона Маска "лежат" в акциях его компании. То есть они не являются ликвидными.