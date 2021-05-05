Этот шаг является частью попытки развития гиганта розничной торговли стать "климатически положительным". Цель хотят полностью реализовать до 2030 года.

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Как это работает

Клиенты получат ваучеры. Они смогут использовать их в магазине, если вещи, которые им больше не нужны, вернут в хорошем состоянии.

IKEA признала, что схема несовершенна, но решила запустить ее после успешных испытаний в нескольких городах.

Я не говорю, что у нас есть все ответы, но мы узнали достаточно для того, чтобы сказать, что это может быть чем-то настоящим для нас и наших клиентов,

– сказал эксперт по охране окружающей среды и устойчивого развития в IKEA Хеге Саебйорнсен.

Инициативу сначала запланировали начать в ноябре, но отложили старт из-за пандемии. Теперь ваучеры доступны в магазинах IKEA по всей Великобритании. Также запускают инициативу в других 26 странах , где работает IKEA.

Выживание мебель можно будет приобрести

Бывшие в употреблении изделия, котор ые клиенты вернули в новом состоянии без царапин , можно будет приобрести за 50% от начальной цены.

ые В то же время предметы из незначительными царапинами – з а 40%.

Мебель, которые очень удобны в использовании, но имеют несколько царапин , можно купить за 30%.

Предметы будут продаваться в отдельных районах магазинов. Однако IKEA также объявила о новом партнерстве с Gumtree для продажи бывших в употреблении товаров онлайн.

Справка. Gumtree – вебсайт с рекламой объявлений. Сервис базируется в Великобритании.

Продукты, подлежащие выкупу:

комоды;

шкафы;

книжные шкафы и полки;

небольшие столы;

обеденные столы;

парты.

Недостатки инициативы

Одним из потенциальных недостатков является то, что мебель должна поставляться полностью собранной. Это возможное препятствие для людей, которые имеют тяжелые и крупные предметы. Компания работает над тем, чтобы улучшить разборки продуктов.

"Продукты могут повредиться, если их разобрать, поэтому мы действительно можем принимать только собраны изделия. Это поддерживает безопасность и качество товара", – пояснили в IKEA.