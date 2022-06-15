В компании IKEA заявили о "сокращении масштабов бизнеса" и "оптимизации" для сотрудников. Компания решила уйти с русского рынка, закрыв все свои фабрики. Об этом сообщают РосСМИ 15 июня, ссылаясь на заявления IKEA.

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IKEA закрывает все фабрики в России

Сообщается, что сотрудникам IKEA предлагают уволиться по соглашению сторон, сохранив зарплату до конца августа. Фабрики компании будут проданы другому владельцу.

Выход компании из России связан с санкциями и проблемами в логистике. Поэтому компания решила "уменьшить масштаб бизнеса" в России, а сотрудников ждет "оптимизация".

За последние несколько месяцев ситуация с бизнес-процессами и цепочками поставок по всему миру сильно ухудшилась. Учитывая это, мы не видим возможности возобновить продажи в ближайшем будущем,

– сообщили в компании.

Представители бренда подтвердили информацию о продаже четырех фабрик в России. Однако принадлежащие IKEA торговые центры "Мега" продолжат работу в стране-агрессорке.

Известно, что компания в России насчитывала 17 магазинов и 8 студий. Штат IKEA там состоит из почти 15 тысяч человек.

В Беларуси бренд тоже прекращает работу

Решение IKEA также относится к Беларуси. Импорт и экспорт товаров компании в стране будут запрещены.

Два офиса закупок и логистики, принадлежащих Inter IKEA в Москве и Минске, будут закрыты навсегда,

– сказано в прессрелизе бренда.

Гостиничная сеть Marriott вышла из российского рынка

Известный гостиничный бренд Marriott решился заморозить все действительные бизнес-процессы в России . Случилось это только на 100-й день широкомасштабной войны в Украине, о чем говорит заявление компании 3 июня. Известно, что сеть происходит из США.

Компания 10 марта заявила о приостановлении открытия новых гостиниц и инвестировании новых проектов в России, но работать продолжала. Теперь Marriott вышел из российского рынка, но вернуться, похоже, не прочь.

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