IKEA повысит цены на ассортимент товаров: причины
Источник:BBC
IKEA повысит цены на ассортимент своих товаров из-за проблем с цепочкой поставок. Компания отчиталась о существенном падении доходов из-за увеличения расходов на транспортировку и сырье.
Шведский мебельный гигант получает большую часть своей прибыли с реализации товаров для собственных франчайзи. В данной отрасли IKEA потеряла в этом году 16% дохода по сравнению с прошлым годом. В компании прогнозируют, что ущерб от проблем цепочки поставок придется нести как минимум до августа 2022 года.
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Причины повышения цен
IKEA фиксировала рекордный спрос на товары на протяжении пандемии COVID-19, поскольку люди проводили больше времени дома. Однако из-за проблем с цепочкой поставок и резкого повышения цен на грузовые перевозки, по сравнению с допандемическим 2019 годом, компания потеряла около 4% годовой прибыли.
Обновление запасов в магазинах и на складах IKEA было сложной задачей. Сбои в цепочке поставок повлекли за собой существенное снижение доступности сырья, от чего нам еще нужно оправиться,
– заявили в компании.
IKEA не повышала цены на продукцию для розничных продавцов до сентября, но сейчас отмечает, что в следующем финансовом году груз увеличения расходов на транспортировку они все же частично вынуждены перенять.
Если стоимость для розничных продавцов и франчайзи увеличится, они в свою очередь повысят цены для обычных покупателей. Насколько подорожают товары от IKEA, пока трудно спрогнозировать.
Что известно о дополнительных расходах IKEA
- Из-за проблем с поставками сырья из Китая IKEA начала арендовать грузовые контейнеры и менять карты маршрута, чтобы привлечь дополнительные поезда.
- Кроме расходов на реорганизацию поставок, компания потеряла деньги из-за повышения цен на контейнерные перевозки.
- Наибольшим вызовом для IKEA стал дефицит контейнеров, поэтому компания была вынуждена инвестировать средства во временные транзитные склады во Вьетнаме, Китае, Индонезии и так далее.