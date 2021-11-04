IKEA повысит цены на ассортимент товаров: причины

IKEA повысит цены на ассортимент своих товаров из-за проблем с цепочкой поставок. Компания отчиталась о существенном падении доходов из-за увеличения расходов на транспортировку и сырье.

Шведский мебельный гигант получает большую часть своей прибыли с реализации товаров для собственных франчайзи. В данной отрасли IKEA потеряла в этом году 16% дохода по сравнению с прошлым годом. В компании прогнозируют, что ущерб от проблем цепочки поставок придется нести как минимум до августа 2022 года.

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Причины повышения цен

IKEA фиксировала рекордный спрос на товары на протяжении пандемии COVID-19, поскольку люди проводили больше времени дома. Однако из-за проблем с цепочкой поставок и резкого повышения цен на грузовые перевозки, по сравнению с допандемическим 2019 годом, компания потеряла около 4% годовой прибыли.

Обновление запасов в магазинах и на складах IKEA было сложной задачей. Сбои в цепочке поставок повлекли за собой существенное снижение доступности сырья, от чего нам еще нужно оправиться,

– заявили в компании.

IKEA не повышала цены на продукцию для розничных продавцов до сентября, но сейчас отмечает, что в следующем финансовом году груз увеличения расходов на транспортировку они все же частично вынуждены перенять.

Если стоимость для розничных продавцов и франчайзи увеличится, они в свою очередь повысят цены для обычных покупателей. Насколько подорожают товары от IKEA, пока трудно спрогнозировать.

Что известно о дополнительных расходах IKEA