IKEA останавливает работу в России и Беларуси и пожертвует 20 миллионов евро Украине

Мебельный гигант IKEA останавливает работу на России и отменяет все операции со страной-агрессором и Беларусью. Это происходит из-за полномасштабного вторжения оккупантов в Украину.

Inter IKEA Group приняла решение приостановить экспорт и импорт с Россией и Беларусью. Кроме того, концерн останавливает все производственные операции IKEA Industry на России.

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IKEA прекращает работу на рынках России и Беларуси

Все поставки от всех субподрядчиков в подразделения IKEA на России приостанавливаются. Материнская компания Ingka Group также приняла решение приостановить все розничные операции IKEA внутри страны-агрессора.

Война уже оказала огромное влияние на человечество. Она также вызывает серьезные перебои в цепочке поставок и условиях торговли. По всем этим причинам группы компаний решили временно приостановить деятельность IKEA в России,

– говорится в заявлении компании.

Кроме того, IKEA сейчас сотрудничает с гуманитарными организациями, чтобы оказать помощь пострадавшим от войны. В частности, фонд компании сегодня немедленно пожертвует 20 миллионов евро на гуманитарную помощь тем, кто был вынужденно перемещен в результате войны России против Украины.

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