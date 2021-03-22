Во Франции будут судить дочернюю компанию IKEA. Ее обвинили в шпионаже за сотрудниками и клиентами, используя частных детективов и полицейских. Узнавали именно о частной жизни работников и их возможное криминальное прошлое.

IKEA рассматривать как корпоративную организацию. К ответственности привлекут несколько ее бывших руководителей.

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Суд будет рассматривать события, которые происходили в период с 2009 по 2012 год. Однако в прокуратуре заверили, что IKEA начала следить за своими сотрудниками по меньшей мере с конца 1990-х годов.

В чем обвиняют IKEA

По словам прокуроров, компания создала шпионскую систему и использовала ее во всех своих операциях. На скамье подсудимых оказались 15 человек, среди них:

главные менеджеры;

ексгендиректор Стефан Вановербеке;

ексменеджеры магазинов;

4 сотрудника полиции.

Эти правоохранители также, вероятно, были причастны к схеме. Они могли передавать конфиденциальную информацию.

Первые доказательства

О такой практике компании стало известно в 2012 году. Тогда местное издание опубликовало журналистское расследование, которое стало доказательством шпионажа.

Впоследствии этим случаем занялась прокуратура. Тогда на французское представительство IKEA наложили штраф на сумму примерно 3,75 миллиона евро.