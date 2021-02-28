Большинство стартапов проваливаются уже на первых годах своего существования. Что нужно проверить прежде чем запускать стартап – в материале Бизнес 24.

Печальная статистика

Две из десяти новых компаний проваливаются в течение первого года существования. Еще шесть компаний из этого списка не доживают до годовщины в 10 лет, по данным Бюро статистики труда.

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Вероятность успеха среди инновационных проектов еще ниже – лишь одному из 12 удается "выжить" в мире бизнеса, по данным Project Startup Genome.

Эта статистика как лишнее доказательство того, что нужно хорошо убедиться в своей идее, прежде чем ее превращать в бизнес. Ведь на кону ваше время и деньги.

Как проверить свою идею

Если это обычная идея по открытию продуктового магазина или точки по продаже кофе – то стоит пользоваться опытом подобных компаний.

Однако гораздо сложнее работать с инновационной идеей. Проблема заключается в том, что ни один специалист в мире не сможет сказать вам точно, будет ли это работать или нет. Однако проверить идею стоит не только для себя, но и для потенциальных инвесторов.

Для лучшей проверки вашей идеи нужно создать прототип и попытаться его продать. Но это подойдет не всем идеям. Если разработка прототипа является очень дорогой и длительной, тогда можно попробовать следующие 4 шага.

1. Определение и представление идеи

Определите свое предложение: какие вы будете предоставлять услуги или что продавать. И попробуйте представить ваше предложение так, будто оно уже существует: создайте страницу или презентацию с продуктом / услугой.

2. Поиск сегмента

Нужно найти свой MVS – ваш минимально жизнеспособный сегмент. Определите представителей вашей целевой аудитории, которых можно достичь в одинаковой способ. Именно на них вы будете проверять свой продукт / услугу, а затем в случае успеха – масштабировать на большее количество людей.

3. Запуск предыдущих продаж

Найдя свой MVS, попробуйте продать им ваш продукт. Размещайте посты в социальных сетях, где они "сидят" или попробуйте другие пути коммуникации. Если у вас нет прототипа – ничего. Предлагайте их добавить в свою базу и связаться как только получите прототип.

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4. Опрос клиентов

После предыдущих продаж пообщайтесь со своими клиентами – узнайте что их не устраивайте. Если есть проблемы – попробуйте их решить и повторите процесс. Если удалось – ваш стартап готов к запуску. Если нет – то вы сэкономили время и деньги и вперед в поисках новых идей.

Важно! Старайтесь не привязываться к своей первоначальной идеи. Цель эксперимента – бросить вызов идеи и усовершенствовать ее.