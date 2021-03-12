Пандемия COVID-19 поспособствовала развитию рынка электронной коммерции. Люди все чаще заказывают в интернет-магазинах. Однако какой онлайн-бизнес открыть, чтобы не прогадать – читайте в материале.

В маркетинговом агентстве Grand View Research рассказали, что люди будут покупать в 2021 году чаще всего. В частности, назвали 7 конкретных товаров.

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7 трендовых товаров в 2021 году

1. Коврики для фитнеса

Из-за пандемии людям все чаще приходится тренироваться в домашних условиях. Так, походы в тренажерные залы в большинстве стран уже разрешили, но многие люди еще хотят быть в безопасности, поэтому не решаются возвращаться туда.



Коврик для фитнеса / Фото izi.ua

В апреле 2020 запросы "коврик для йоги" и "коврик для фитнеса" получили 100 баллов, что означает максимальную популярность в Google Trends. Позже зафиксировали небольшой спад, но сейчас снова спрос растет.

2. Фитнес-резинки

Этот товар популярный по этой же причине. Он занимает немного места, однако дает хороший результат и позволяет тренироваться, не выходя из дома.



Тренировки с фитнес-резинкой / Фото liga.net

Еще в 2018 году мировой рынок этого товара для фитнеса оценивали в 712 миллионов долларов. Прогнозируют, что к 2025 году он покажет прирост в 12,4%.

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3. Средства для дезинфекции

Больше всего люди спохватились за дезинфицирующими средствами в начале объявления пандемии – в марте – апреле 2020 года. Тогда был пик продаж.

Стоит отметить, что весь год спрос на дезинфекторы оставался высоким. Есть большая вероятность, что так будет и в 2021 году. Поэтому продажа антисептиков, антибактериальных салфеток и других подобных средств – хорошая идея.



Средства для дезинфекции / Фото pixabay.com

4. Лаки для ногтей

В сфере ногтевого дизайна – новые тенденции. Это привело к росту рынка лаков для ногтей. Ожидается, что до 2024 года цена рынка в этой сфере составит 15,6 миллиарда долларов.

В то же время ежегодный прирост будет 9,5%. В Google Trends запросы "лак для ногтей" и "nail polish" занимали стабильно высокие позиции в течение всего 2020 года.



Лаки для ногтей / eva.ua

5. Уход для мужчин

Мир борется со стереотипами и требует гендерную ровность. Косметика уже давно перестала быть исключительно продуктом для женщин. Спрос на средства для ухода за бородой начал расти еще с 2014 года. В 2019 году он уже увеличился на 5,6%.



Мужской уход / Фото ischool.org

Более того, товары для мужчин – это не только средства для бритья или бороды. Мужская косметика включает:

бальзамы для губ;

увлажняющие кремы;

средства для очищения кожи и другие товары.

6. Маски-пленки для лица

Возможно, это вызовет удивление, однако хорошие продажи не только в медицинских масок. Многие покупают и уходувую. Google Trends показывает активный рост этих запросов. В ютубе видео на эти темы собирают по несколько миллионов просмотров.



Маска-пленка на лицо / Фото tert.am

7. Бутылки для воды

Продажи многократных бутылок для воды выросли. Эксперты прогнозируют такой успех как минимум до 2025 года.



Многократная бутылка для воды / Фото brovary.net

Люди чаще отказываются от одноразовой посуды, больше занимаются спортом, а потому начали пользоваться многоразовыми бутылками. Еще интереснее, если вы будете предлагать своим клиентам бутылки с уникальным дизайном.