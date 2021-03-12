Идеи успешного бизнеса онлайн: 7 вещей, которые будут покупать чаще в 2021 году
Пандемия COVID-19 поспособствовала развитию рынка электронной коммерции. Люди все чаще заказывают в интернет-магазинах. Однако какой онлайн-бизнес открыть, чтобы не прогадать – читайте в материале.
Источник:MC.today
В маркетинговом агентстве Grand View Research рассказали, что люди будут покупать в 2021 году чаще всего. В частности, назвали 7 конкретных товаров.
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7 трендовых товаров в 2021 году
1. Коврики для фитнеса
Из-за пандемии людям все чаще приходится тренироваться в домашних условиях. Так, походы в тренажерные залы в большинстве стран уже разрешили, но многие люди еще хотят быть в безопасности, поэтому не решаются возвращаться туда.
Коврик для фитнеса / Фото izi.ua
В апреле 2020 запросы "коврик для йоги" и "коврик для фитнеса" получили 100 баллов, что означает максимальную популярность в Google Trends. Позже зафиксировали небольшой спад, но сейчас снова спрос растет.
2. Фитнес-резинки
Этот товар популярный по этой же причине. Он занимает немного места, однако дает хороший результат и позволяет тренироваться, не выходя из дома.
Тренировки с фитнес-резинкой / Фото liga.net
Еще в 2018 году мировой рынок этого товара для фитнеса оценивали в 712 миллионов долларов. Прогнозируют, что к 2025 году он покажет прирост в 12,4%.
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3. Средства для дезинфекции
Больше всего люди спохватились за дезинфицирующими средствами в начале объявления пандемии – в марте – апреле 2020 года. Тогда был пик продаж.
Стоит отметить, что весь год спрос на дезинфекторы оставался высоким. Есть большая вероятность, что так будет и в 2021 году. Поэтому продажа антисептиков, антибактериальных салфеток и других подобных средств – хорошая идея.
Средства для дезинфекции / Фото pixabay.com
4. Лаки для ногтей
В сфере ногтевого дизайна – новые тенденции. Это привело к росту рынка лаков для ногтей. Ожидается, что до 2024 года цена рынка в этой сфере составит 15,6 миллиарда долларов.
В то же время ежегодный прирост будет 9,5%. В Google Trends запросы "лак для ногтей" и "nail polish" занимали стабильно высокие позиции в течение всего 2020 года.
Лаки для ногтей / eva.ua
5. Уход для мужчин
Мир борется со стереотипами и требует гендерную ровность. Косметика уже давно перестала быть исключительно продуктом для женщин. Спрос на средства для ухода за бородой начал расти еще с 2014 года. В 2019 году он уже увеличился на 5,6%.
Мужской уход / Фото ischool.org
Более того, товары для мужчин – это не только средства для бритья или бороды. Мужская косметика включает:
- бальзамы для губ;
- увлажняющие кремы;
- средства для очищения кожи и другие товары.
6. Маски-пленки для лица
Возможно, это вызовет удивление, однако хорошие продажи не только в медицинских масок. Многие покупают и уходувую. Google Trends показывает активный рост этих запросов. В ютубе видео на эти темы собирают по несколько миллионов просмотров.
Маска-пленка на лицо / Фото tert.am
7. Бутылки для воды
Продажи многократных бутылок для воды выросли. Эксперты прогнозируют такой успех как минимум до 2025 года.
Многократная бутылка для воды / Фото brovary.net
Люди чаще отказываются от одноразовой посуды, больше занимаются спортом, а потому начали пользоваться многоразовыми бутылками. Еще интереснее, если вы будете предлагать своим клиентам бутылки с уникальным дизайном.
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