Hyatt, Marriott, Hilton и другие: какие мировые сети отелей помогают России убивать украинцев

1 апреля 2022 , 17:06
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С начала полномасштабного вторжения России в Украину многие международные компании решили покинуть рынок страны-террориста. Однако до сих пор ряд корпораций продолжают финансировать убийства украинцев.

В перечне мировых компаний, лишь частично ограничивших свою деятельность в России, есть немало популярных сетей отелей. Так, платить налоги, используемые страной-террористкой на восстановление запасов своего смертоносного вооружения, в частности продолжают Hyatt, Hilton, Accor, InterContenintal и Marriott.

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Hilton

Hilton Hotels & Resorts – американская сеть гостиниц и курортов, принадлежащая корпорации Hilton Worldwide. Согласно официальной позиции компании касательно войны в Украине от 9 марта, она приняла следующие меры:

  • предоставила около 1 миллиона бесплатных ночевок для украинских беженцев и помощь в разрешении гуманитарного кризиса в партнерстве с American Express;
  • закрыла свой корпоративный офис в Москве;
  • приостановила разработку новых проектов на территории России;
  • пообещала пересылать всю свою прибыль, получаемую на территории России, на гуманитарную помощь Украине;
  • через собственный фонд внесла 50 тысяч долларов на счета мировых благотворительных организаций.

Вместе с тем, 29 гостиниц Hilton в 20 регионах России до сих пор открывают свои двери для "гостей", благодаря чему компания зарабатывает деньги на российском рынке, а значит – платит там налоги.

Финансирование Hilton войны России против Украины

По данным российского Forbes, в 2018 году Hilton Hotels & Resorts заработала в России около 109 миллионов долларов. Учитывая только 20% налога на прибыль, бюджет страны-террориста благодаря сети гостиниц за год пополнился на около 21,8 миллиона долларов. По подсчетам 24 канала, за эти деньги Россия смогла получить:

  • 2 самолета СУ-25;
  • 6 танков;
  • 7 ракет "Искандер";
  • 29 ракет "Калибр";
  • 62 285 автоматов АК-47.
Важно! Здесь и дальше – лишь приблизительные расчеты, не предполагающие полную налоговую ставку. Очевидно, что цифры де-факто значительно выше, и доходы сетей гостиниц в России за последние 4 года также, вероятно, увеличились. Тем более что останавливаться в таких отелях где-то в условной Сызрани россияне будут чаще, ведь почти нет возможностей выехать на отдых за границу благодаря санкциям.

К слову, в холдинг Hilton Worldwide всего входят 19 брендов, названия которых украинцам следует запомнить и по возможности бойкотировать до тех пор, пока компания полностью не покинет российский рынок:

  • Hilton Hotels & Resorts;
  • Waldorf Astoria;
  • LXR;
  • Conrad;
  • Canopy;
  • Signia;
  • Curio Collection;
  • DoubleTree;
  • Tapestry Collection;
  • Embassy Suites;
  • Tempo;
  • Motto;
  • Hilton Garden Inn;
  • Hampton;
  • tru;
  • Homewood Suites;
  • Home2 Suites;
  • Hilton Grand Vacations;
  • Hilton Honors.

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Hyatt

Еще одна сеть американских гостиниц Hyatt Hotels Corporation также отреагировала на войну в Украине "искренним сочувствием". В официальном заявлении компании, обновленном 11 марта, говорится, что Hyatt прекратила новые инвестиции в Россию.

Сеть, как и Hilton, также предоставляет бесплатный временный ночлег украинским беженцам и занимается отправкой гуманитарной помощи в Украину. Вместе с тем 4 гостиницы сети в 4 разных регионах России продолжают работать.

Финансирование Hyatt войны России против Украины

По данным российского Forbes, в 2018 году Hyatt Hotels Corporation заработала в России 57,31 миллиона долларов. Учитывая налог на прибыль, бюджет страны-агрессора благодаря сети гостиниц за год пополнился на около 11,46 миллиона долларов. По подсчетам 24 канала, за эти деньги Россия смогла закупить или изготовить:

  • 1 самолет СУ-25;
  • около 3 танков;
  • 3 ракеты "Искандер";
  • 15 ракет "Калибр";
  • 32 742 автомата АК-47.

В портфолио Hyatt входят такие бренды, которые нужно бойкотировать каждому украинцу с требованием полностью покинуть российский рынок:

  • Park Hyatt;
  • Miraval;
  • Grand Hyatt;
  • Hyatt Regency;
  • Hyatt;
  • Hyatt Zilara;
  • Hyatt Place;
  • Hyatt house;
  • UrCove;
  • Hyatt Residence Club (HRC);
  • Andaz;
  • Alila;
  • Thompson;
  • Hyatt Centric;
  • Caption;
  • The Unbound Collection;
  • Destination;
  • jdv;
  • amr collection.

InterContinental

Оператор гостиничных сетей из Великобритании InterContinental Hotels Group (IHG) также поступил по схожей с американскими сетями схеме – в официальном заявлении от 9 марта компания выразила "глубокую грусть и шок по поводу войны в Украине".

Вместе с тем InterContinental заявила, что прекратила инвестиции в Россию, не будет открывать новые гостиницы на территории страны-агрессора и закрыла свой корпоративный офис в Москве. Компания якобы также начала заниматься украинскими беженцами за рубежом, оказывает гуманитарную помощь и сотрудничает с международной благотворительной организацией "Красный крест".

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При этом по состоянию на январь 2019 года InterContinental владела 21 бизнес-объектом в 7 городах России. Сейчас они все продолжают работать на рынке страны-террориста, а компания стабильно платит Кремлю налоги за заработанное.

Финансирование InterContinental войны России против Украины

По данным российского Forbes, в 2018 году доход InterContinental в России составил 124 миллиона долларов. Таким образом, одним лишь налогом на прибыль государственный бюджет страны-убийцы пополнился на около 24,8 миллиона долларов. По подсчетам 24 канала, на эти средства Россия смогла запастись:

  • 2 самолетами СУ-25;
  • 6 танками;
  • 7 ракетами "Искандер";
  • 33 ракетами "Калибр";
  • 70857 автоматами АК-47.

В группу InterContinental входят такие дочерние компании и бренды, которые следует бойкотировать, пока компания полностью не покинет российский рынок:

  • Six Senses;
  • Regent;
  • InterContinental Hotels & Resorts;
  • Vignette Collection;
  • Kimpton;
  • Hotel Indigo;
  • Even Hotels;
  • Hualuxe;
  • Crowne Plaza;
  • Voco;
  • Holiday Inn;
  • Holiday Inn Express;
  • Holiday Inn Club Vacations;
  • avid;
  • Staybridge Suites;
  • Atwell Suites;
  • Candlewood Suites;
  • IHG Rewards.

Accor

Французская компания, предоставляющая услуги в сфере гостеприимства, владеет, управляет и продает франшизы отелям, курортам и заведениям для отдыха. По сравнению с предварительно упомянутыми международными сетями, Accor S.A. "отреагировала" на полномасштабную войну России против Украины раньше – официальное заявление появилось на сайте компании еще 4 марта.

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По данным исследования Йельского университета, которое ежедневно обновляется, Accor также прекратила новые инвестиции в Россию. Однако 57 гостиниц компании, в которых работают около 3 500 россиян, до сих пор открывают свои двери для клиентов на территории страны-террориста.

Финансирование Accor войны России против Украины

По данным российского Forbes, в 2018 году доход Accor на территории страны-террориста составил 179 миллионов долларов. Из этой суммы компания оплатила не менее 35,8 миллионов долларов в государственный бюджет России. По подсчетам 24 канала, это помогло вооружить агрессорку:

  • 3 самолетами СУ-25;
  • около 9 танками;
  • 10 ракетами "Искандер";
  • 47 ракетами "Калибр";
  • 102 285 автоматами АК-47.

Accor S.A. принадлежат 55 брендов, которые нужно бойкотировать, побуждая сеть полностью выйти с рынка страны-террориста:

  • 21c;
  • 25h;
  • adagio (access/premium);
  • Angsana;
  • Art Series;
  • Astore;
  • Banyan Tree;
  • BreakFree;
  • D-EDGE;
  • Delano;
  • Emblems;
  • Fairmont;
  • Gekko;
  • Gleneagles;
  • Grand Mercure;
  • greet;
  • hotelF1;
  • Hyde;
  • ibis (budget/styles);
  • Jo&Joe;
  • John Paul;
  • MGallery;
  • MAMA Shelter;
  • Mamaworks;
  • mantis;
  • mantra;
  • Mercure;
  • Mondrian;
  • Morgans Originals;
  • Mövenpick;
  • Novotel;
  • onefinestay;
  • Orient Express;
  • Paris Society;
  • PepperS;
  • Potel et Chabot;
  • pullman;
  • Raffles;
  • ResDiary;
  • Rixos;
  • SLS;
  • SO/;
  • Sofitel;
  • swissotel;
  • Thalassa;
  • The Hoxton;
  • The Sebel;
  • Tribe;
  • Verychic;
  • Wojo;
  • workingfrom_.

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Marriott

Еще одна популярная американская сеть гостиниц опубликовала официальное заявление по поводу войны в Украине 10 марта. Согласно ей, компания немедленно закрыла свой корпоративный офис в Москве, прекратила новые вливания инвестиций на территорию страны-агрессора. Кроме того, сеть создала фонд в размере 1 миллиона долларов для "поддержки партнеров в это трагическое время".

Вместе с тем на России до сих пор открыты 29 отелей сети в 13 регионах страны-террориста. Компания продолжает платить налоги за свою деятельность и пополнять бюджет агрессора.

Финансирование Marriott войны России против Украины

По данным российского Forbes, в 2018 году Marriott заработала на гостиничном бизнесе в России 246 миллионов долларов. Благодаря этому после уплаты налогов бюджет страны-агрессора обогатился, по меньшей мере, на 49,2 миллиона долларов. По подсчетам 24 канала, на эти деньги Россия получила:

  • 4 самолета СУ-25;
  • 12 танков;
  • 14 ракет "Искандер";
  • 65 ракет "Калибр";
  • 140 571 автомат АК-47.

К слову, портфолио Marriott International состоит из таких брендов, которые следует бойкотировать, пока компания полностью не перестанет финансировать войну против Украины:

  • The Ritz-Carlton (Reserve);
  • St. Regis;
  • JW Mariott;
  • The Luxury Collection;
  • W Hotels;
  • Edition;
  • Marriott (Hotels / Vacation Club / Executive Apartments);
  • Sheraton;
  • Le Meridien;
  • Westin;
  • Renaissance Hotels;
  • Gaylord Hotels;
  • Courtyard Hotels;
  • Four Points;
  • SpringHill Suites;
  • Protea Hotels;
  • Fairfield Inn & Suites;
  • AC Hotels;
  • Aloft Hotels;
  • Moxy Hotels;
  • Residence Inn;
  • TownePlace Suites;
  • element;

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Автор: Сергій Зятюк