Hyatt, Marriott, Hilton и другие: какие мировые сети отелей помогают России убивать украинцев

С начала полномасштабного вторжения России в Украину многие международные компании решили покинуть рынок страны-террориста. Однако до сих пор ряд корпораций продолжают финансировать убийства украинцев.

В перечне мировых компаний, лишь частично ограничивших свою деятельность в России, есть немало популярных сетей отелей. Так, платить налоги, используемые страной-террористкой на восстановление запасов своего смертоносного вооружения, в частности продолжают Hyatt, Hilton, Accor, InterContenintal и Marriott.

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Hilton

Hilton Hotels & Resorts – американская сеть гостиниц и курортов, принадлежащая корпорации Hilton Worldwide. Согласно официальной позиции компании касательно войны в Украине от 9 марта, она приняла следующие меры:

предоставила около 1 миллиона бесплатных ночевок для украинских беженцев и помощь в разрешении гуманитарного кризиса в партнерстве с American Express;

закрыла свой корпоративный офис в Москве;

приостановила разработку новых проектов на территории России;

пообещала пересылать всю свою прибыль, получаемую на территории России, на гуманитарную помощь Украине;

через собственный фонд внесла 50 тысяч долларов на счета мировых благотворительных организаций.

Вместе с тем, 29 гостиниц Hilton в 20 регионах России до сих пор открывают свои двери для "гостей", благодаря чему компания зарабатывает деньги на российском рынке, а значит – платит там налоги.

Финансирование Hilton войны России против Украины

По данным российского Forbes, в 2018 году Hilton Hotels & Resorts заработала в России около 109 миллионов долларов. Учитывая только 20% налога на прибыль, бюджет страны-террориста благодаря сети гостиниц за год пополнился на около 21,8 миллиона долларов. По подсчетам 24 канала, за эти деньги Россия смогла получить:

2 самолета СУ-25;

6 танков;

7 ракет "Искандер";

29 ракет "Калибр";

62 285 автоматов АК-47.

Здесь и дальше – лишь приблизительные расчеты, не предполагающие полную налоговую ставку. Очевидно, что цифры де-факто значительно выше, и доходы сетей гостиниц в России за последние 4 года также, вероятно, увеличились. Тем более что останавливаться в таких отелях где-то в условной Сызрани россияне будут чаще, ведь почти нет возможностей выехать на отдых за границу благодаря санкциям.

К слову, в холдинг Hilton Worldwide всего входят 19 брендов, названия которых украинцам следует запомнить и по возможности бойкотировать до тех пор, пока компания полностью не покинет российский рынок:

Hilton Hotels & Resorts;

Waldorf Astoria;

LXR;

Conrad;

Canopy;

Signia;

Curio Collection;

DoubleTree;

Tapestry Collection;

Embassy Suites;

Tempo;

Motto;

Hilton Garden Inn;

Hampton;

tru;

Homewood Suites;

Home2 Suites;

Hilton Grand Vacations;

Hilton Honors.

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Hyatt

Еще одна сеть американских гостиниц Hyatt Hotels Corporation также отреагировала на войну в Украине "искренним сочувствием". В официальном заявлении компании, обновленном 11 марта, говорится, что Hyatt прекратила новые инвестиции в Россию.

Сеть, как и Hilton, также предоставляет бесплатный временный ночлег украинским беженцам и занимается отправкой гуманитарной помощи в Украину. Вместе с тем 4 гостиницы сети в 4 разных регионах России продолжают работать.

Финансирование Hyatt войны России против Украины

По данным российского Forbes, в 2018 году Hyatt Hotels Corporation заработала в России 57,31 миллиона долларов. Учитывая налог на прибыль, бюджет страны-агрессора благодаря сети гостиниц за год пополнился на около 11,46 миллиона долларов. По подсчетам 24 канала, за эти деньги Россия смогла закупить или изготовить:

1 самолет СУ-25;

около 3 танков;

3 ракеты "Искандер";

15 ракет "Калибр";

32 742 автомата АК-47.

В портфолио Hyatt входят такие бренды, которые нужно бойкотировать каждому украинцу с требованием полностью покинуть российский рынок:

Park Hyatt;

Miraval;

Grand Hyatt;

Hyatt Regency;

Hyatt;

Hyatt Zilara;

Hyatt Place;

Hyatt house;

UrCove;

Hyatt Residence Club (HRC);

Andaz;

Alila;

Thompson;

Hyatt Centric;

Caption;

The Unbound Collection;

Destination;

jdv;

amr collection.

InterContinental

Оператор гостиничных сетей из Великобритании InterContinental Hotels Group (IHG) также поступил по схожей с американскими сетями схеме – в официальном заявлении от 9 марта компания выразила "глубокую грусть и шок по поводу войны в Украине".

Вместе с тем InterContinental заявила, что прекратила инвестиции в Россию, не будет открывать новые гостиницы на территории страны-агрессора и закрыла свой корпоративный офис в Москве. Компания якобы также начала заниматься украинскими беженцами за рубежом, оказывает гуманитарную помощь и сотрудничает с международной благотворительной организацией "Красный крест".

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При этом по состоянию на январь 2019 года InterContinental владела 21 бизнес-объектом в 7 городах России. Сейчас они все продолжают работать на рынке страны-террориста, а компания стабильно платит Кремлю налоги за заработанное.

Финансирование InterContinental войны России против Украины

По данным российского Forbes, в 2018 году доход InterContinental в России составил 124 миллиона долларов. Таким образом, одним лишь налогом на прибыль государственный бюджет страны-убийцы пополнился на около 24,8 миллиона долларов. По подсчетам 24 канала, на эти средства Россия смогла запастись:

2 самолетами СУ-25;

6 танками;

7 ракетами "Искандер";

33 ракетами "Калибр";

70857 автоматами АК-47.

В группу InterContinental входят такие дочерние компании и бренды, которые следует бойкотировать, пока компания полностью не покинет российский рынок:

Six Senses;

Regent;

InterContinental Hotels & Resorts;

Vignette Collection;

Kimpton;

Hotel Indigo;

Even Hotels;

Hualuxe;

Crowne Plaza;

Voco;

Holiday Inn;

Holiday Inn Express;

Holiday Inn Club Vacations;

avid;

Staybridge Suites;

Atwell Suites;

Candlewood Suites;

IHG Rewards.

Accor

Французская компания, предоставляющая услуги в сфере гостеприимства, владеет, управляет и продает франшизы отелям, курортам и заведениям для отдыха. По сравнению с предварительно упомянутыми международными сетями, Accor S.A. "отреагировала" на полномасштабную войну России против Украины раньше – официальное заявление появилось на сайте компании еще 4 марта.

Именно французские компании наиболее неохотно уходят с российского рынка на фоне полномасштабной войны в Украине. Детальнее читайте по ссылке

По данным исследования Йельского университета, которое ежедневно обновляется, Accor также прекратила новые инвестиции в Россию. Однако 57 гостиниц компании, в которых работают около 3 500 россиян, до сих пор открывают свои двери для клиентов на территории страны-террориста.

Финансирование Accor войны России против Украины

По данным российского Forbes, в 2018 году доход Accor на территории страны-террориста составил 179 миллионов долларов. Из этой суммы компания оплатила не менее 35,8 миллионов долларов в государственный бюджет России. По подсчетам 24 канала, это помогло вооружить агрессорку:

3 самолетами СУ-25;

около 9 танками;

10 ракетами "Искандер";

47 ракетами "Калибр";

102 285 автоматами АК-47.

Accor S.A. принадлежат 55 брендов, которые нужно бойкотировать, побуждая сеть полностью выйти с рынка страны-террориста:

21c;

25h;

adagio (access/premium);

Angsana;

Art Series;

Astore;

Banyan Tree;

BreakFree;

D-EDGE;

Delano;

Emblems;

Fairmont;

Gekko;

Gleneagles;

Grand Mercure;

greet;

hotelF1;

Hyde;

ibis (budget/styles);

Jo&Joe;

John Paul;

MGallery;

MAMA Shelter;

Mamaworks;

mantis;

mantra;

Mercure;

Mondrian;

Morgans Originals;

Mövenpick;

Novotel;

onefinestay;

Orient Express;

Paris Society;

PepperS;

Potel et Chabot;

pullman;

Raffles;

ResDiary;

Rixos;

SLS;

SO/;

Sofitel;

swissotel;

Thalassa;

The Hoxton;

The Sebel;

Tribe;

Verychic;

Wojo;

workingfrom_.

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Marriott

Еще одна популярная американская сеть гостиниц опубликовала официальное заявление по поводу войны в Украине 10 марта. Согласно ей, компания немедленно закрыла свой корпоративный офис в Москве, прекратила новые вливания инвестиций на территорию страны-агрессора. Кроме того, сеть создала фонд в размере 1 миллиона долларов для "поддержки партнеров в это трагическое время".

Вместе с тем на России до сих пор открыты 29 отелей сети в 13 регионах страны-террориста. Компания продолжает платить налоги за свою деятельность и пополнять бюджет агрессора.

Финансирование Marriott войны России против Украины

По данным российского Forbes, в 2018 году Marriott заработала на гостиничном бизнесе в России 246 миллионов долларов. Благодаря этому после уплаты налогов бюджет страны-агрессора обогатился, по меньшей мере, на 49,2 миллиона долларов. По подсчетам 24 канала, на эти деньги Россия получила:

4 самолета СУ-25;

12 танков;

14 ракет "Искандер";

65 ракет "Калибр";

140 571 автомат АК-47.

К слову, портфолио Marriott International состоит из таких брендов, которые следует бойкотировать, пока компания полностью не перестанет финансировать войну против Украины:

The Ritz-Carlton (Reserve);

St. Regis;

JW Mariott;

The Luxury Collection;

W Hotels;

Edition;

Marriott (Hotels / Vacation Club / Executive Apartments);

Sheraton;

Le Meridien;

Westin;

Renaissance Hotels;

Gaylord Hotels;

Courtyard Hotels;

Four Points;

SpringHill Suites;

Protea Hotels;

Fairfield Inn & Suites;

AC Hotels;

Aloft Hotels;

Moxy Hotels;

Residence Inn;

TownePlace Suites;

element;

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