В перечне мировых компаний, лишь частично ограничивших свою деятельность в России, есть немало популярных сетей отелей. Так, платить налоги, используемые страной-террористкой на восстановление запасов своего смертоносного вооружения, в частности продолжают Hyatt, Hilton, Accor, InterContenintal и Marriott.
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Hilton
Hilton Hotels & Resorts – американская сеть гостиниц и курортов, принадлежащая корпорации Hilton Worldwide. Согласно официальной позиции компании касательно войны в Украине от 9 марта, она приняла следующие меры:
- предоставила около 1 миллиона бесплатных ночевок для украинских беженцев и помощь в разрешении гуманитарного кризиса в партнерстве с American Express;
- закрыла свой корпоративный офис в Москве;
- приостановила разработку новых проектов на территории России;
- пообещала пересылать всю свою прибыль, получаемую на территории России, на гуманитарную помощь Украине;
- через собственный фонд внесла 50 тысяч долларов на счета мировых благотворительных организаций.
Вместе с тем, 29 гостиниц Hilton в 20 регионах России до сих пор открывают свои двери для "гостей", благодаря чему компания зарабатывает деньги на российском рынке, а значит – платит там налоги.
Финансирование Hilton войны России против Украины
По данным российского Forbes, в 2018 году Hilton Hotels & Resorts заработала в России около 109 миллионов долларов. Учитывая только 20% налога на прибыль, бюджет страны-террориста благодаря сети гостиниц за год пополнился на около 21,8 миллиона долларов. По подсчетам 24 канала, за эти деньги Россия смогла получить:
- 2 самолета СУ-25;
- 6 танков;
- 7 ракет "Искандер";
- 29 ракет "Калибр";
- 62 285 автоматов АК-47.
К слову, в холдинг Hilton Worldwide всего входят 19 брендов, названия которых украинцам следует запомнить и по возможности бойкотировать до тех пор, пока компания полностью не покинет российский рынок:
- Hilton Hotels & Resorts;
- Waldorf Astoria;
- LXR;
- Conrad;
- Canopy;
- Signia;
- Curio Collection;
- DoubleTree;
- Tapestry Collection;
- Embassy Suites;
- Tempo;
- Motto;
- Hilton Garden Inn;
- Hampton;
- tru;
- Homewood Suites;
- Home2 Suites;
- Hilton Grand Vacations;
- Hilton Honors.
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Hyatt
Еще одна сеть американских гостиниц Hyatt Hotels Corporation также отреагировала на войну в Украине "искренним сочувствием". В официальном заявлении компании, обновленном 11 марта, говорится, что Hyatt прекратила новые инвестиции в Россию.
Сеть, как и Hilton, также предоставляет бесплатный временный ночлег украинским беженцам и занимается отправкой гуманитарной помощи в Украину. Вместе с тем 4 гостиницы сети в 4 разных регионах России продолжают работать.
Финансирование Hyatt войны России против Украины
По данным российского Forbes, в 2018 году Hyatt Hotels Corporation заработала в России 57,31 миллиона долларов. Учитывая налог на прибыль, бюджет страны-агрессора благодаря сети гостиниц за год пополнился на около 11,46 миллиона долларов. По подсчетам 24 канала, за эти деньги Россия смогла закупить или изготовить:
- 1 самолет СУ-25;
- около 3 танков;
- 3 ракеты "Искандер";
- 15 ракет "Калибр";
- 32 742 автомата АК-47.
В портфолио Hyatt входят такие бренды, которые нужно бойкотировать каждому украинцу с требованием полностью покинуть российский рынок:
- Park Hyatt;
- Miraval;
- Grand Hyatt;
- Hyatt Regency;
- Hyatt;
- Hyatt Zilara;
- Hyatt Place;
- Hyatt house;
- UrCove;
- Hyatt Residence Club (HRC);
- Andaz;
- Alila;
- Thompson;
- Hyatt Centric;
- Caption;
- The Unbound Collection;
- Destination;
- jdv;
- amr collection.
InterContinental
Оператор гостиничных сетей из Великобритании InterContinental Hotels Group (IHG) также поступил по схожей с американскими сетями схеме – в официальном заявлении от 9 марта компания выразила "глубокую грусть и шок по поводу войны в Украине".
Вместе с тем InterContinental заявила, что прекратила инвестиции в Россию, не будет открывать новые гостиницы на территории страны-агрессора и закрыла свой корпоративный офис в Москве. Компания якобы также начала заниматься украинскими беженцами за рубежом, оказывает гуманитарную помощь и сотрудничает с международной благотворительной организацией "Красный крест".
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При этом по состоянию на январь 2019 года InterContinental владела 21 бизнес-объектом в 7 городах России. Сейчас они все продолжают работать на рынке страны-террориста, а компания стабильно платит Кремлю налоги за заработанное.
Финансирование InterContinental войны России против Украины
По данным российского Forbes, в 2018 году доход InterContinental в России составил 124 миллиона долларов. Таким образом, одним лишь налогом на прибыль государственный бюджет страны-убийцы пополнился на около 24,8 миллиона долларов. По подсчетам 24 канала, на эти средства Россия смогла запастись:
- 2 самолетами СУ-25;
- 6 танками;
- 7 ракетами "Искандер";
- 33 ракетами "Калибр";
- 70857 автоматами АК-47.
В группу InterContinental входят такие дочерние компании и бренды, которые следует бойкотировать, пока компания полностью не покинет российский рынок:
- Six Senses;
- Regent;
- InterContinental Hotels & Resorts;
- Vignette Collection;
- Kimpton;
- Hotel Indigo;
- Even Hotels;
- Hualuxe;
- Crowne Plaza;
- Voco;
- Holiday Inn;
- Holiday Inn Express;
- Holiday Inn Club Vacations;
- avid;
- Staybridge Suites;
- Atwell Suites;
- Candlewood Suites;
- IHG Rewards.
Accor
Французская компания, предоставляющая услуги в сфере гостеприимства, владеет, управляет и продает франшизы отелям, курортам и заведениям для отдыха. По сравнению с предварительно упомянутыми международными сетями, Accor S.A. "отреагировала" на полномасштабную войну России против Украины раньше – официальное заявление появилось на сайте компании еще 4 марта.
По данным исследования Йельского университета, которое ежедневно обновляется, Accor также прекратила новые инвестиции в Россию. Однако 57 гостиниц компании, в которых работают около 3 500 россиян, до сих пор открывают свои двери для клиентов на территории страны-террориста.
Финансирование Accor войны России против Украины
По данным российского Forbes, в 2018 году доход Accor на территории страны-террориста составил 179 миллионов долларов. Из этой суммы компания оплатила не менее 35,8 миллионов долларов в государственный бюджет России. По подсчетам 24 канала, это помогло вооружить агрессорку:
- 3 самолетами СУ-25;
- около 9 танками;
- 10 ракетами "Искандер";
- 47 ракетами "Калибр";
- 102 285 автоматами АК-47.
Accor S.A. принадлежат 55 брендов, которые нужно бойкотировать, побуждая сеть полностью выйти с рынка страны-террориста:
- 21c;
- 25h;
- adagio (access/premium);
- Angsana;
- Art Series;
- Astore;
- Banyan Tree;
- BreakFree;
- D-EDGE;
- Delano;
- Emblems;
- Fairmont;
- Gekko;
- Gleneagles;
- Grand Mercure;
- greet;
- hotelF1;
- Hyde;
- ibis (budget/styles);
- Jo&Joe;
- John Paul;
- MGallery;
- MAMA Shelter;
- Mamaworks;
- mantis;
- mantra;
- Mercure;
- Mondrian;
- Morgans Originals;
- Mövenpick;
- Novotel;
- onefinestay;
- Orient Express;
- Paris Society;
- PepperS;
- Potel et Chabot;
- pullman;
- Raffles;
- ResDiary;
- Rixos;
- SLS;
- SO/;
- Sofitel;
- swissotel;
- Thalassa;
- The Hoxton;
- The Sebel;
- Tribe;
- Verychic;
- Wojo;
- workingfrom_.
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Marriott
Еще одна популярная американская сеть гостиниц опубликовала официальное заявление по поводу войны в Украине 10 марта. Согласно ей, компания немедленно закрыла свой корпоративный офис в Москве, прекратила новые вливания инвестиций на территорию страны-агрессора. Кроме того, сеть создала фонд в размере 1 миллиона долларов для "поддержки партнеров в это трагическое время".
Вместе с тем на России до сих пор открыты 29 отелей сети в 13 регионах страны-террориста. Компания продолжает платить налоги за свою деятельность и пополнять бюджет агрессора.
Финансирование Marriott войны России против Украины
По данным российского Forbes, в 2018 году Marriott заработала на гостиничном бизнесе в России 246 миллионов долларов. Благодаря этому после уплаты налогов бюджет страны-агрессора обогатился, по меньшей мере, на 49,2 миллиона долларов. По подсчетам 24 канала, на эти деньги Россия получила:
- 4 самолета СУ-25;
- 12 танков;
- 14 ракет "Искандер";
- 65 ракет "Калибр";
- 140 571 автомат АК-47.
К слову, портфолио Marriott International состоит из таких брендов, которые следует бойкотировать, пока компания полностью не перестанет финансировать войну против Украины:
- The Ritz-Carlton (Reserve);
- St. Regis;
- JW Mariott;
- The Luxury Collection;
- W Hotels;
- Edition;
- Marriott (Hotels / Vacation Club / Executive Apartments);
- Sheraton;
- Le Meridien;
- Westin;
- Renaissance Hotels;
- Gaylord Hotels;
- Courtyard Hotels;
- Four Points;
- SpringHill Suites;
- Protea Hotels;
- Fairfield Inn & Suites;
- AC Hotels;
- Aloft Hotels;
- Moxy Hotels;
- Residence Inn;
- TownePlace Suites;
- element;
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