Решение вступит в силу уже сегодня, 26 марта. Об этом сообщили в пресс-релиз и компании.

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Отношения с гостиницей в Москве разорвали уже с 26 марта

Hyatt hotels прекратили свою деятельность и любые новые инвестиции в России. Согласно действующих санкций, контракты и отношения Hyatt с Hyatt Regency Moscow Petrovsky Park прекратили с 23:59 по местному времени 25 марта 2022 года.

Представители компании призвали гостей, у которых есть вопросы о проживании на 26 марта 2022 года и позже, связаться непосредственно с отелем.

Заметим, что пока неизвестно о судьбе отелей Hyatt hotels в других городах государства-агрессора. Компания не указала о них в пресс-релизе.

Компания обеспокоена ситуацией в Украине

В Hyatt hotels отметили, что обеспокоены "трагедией в Украине, которую повлекли военные действия" (потерянные жизни, разлученные семьи, миллионы беженцев).

Мы фокусируемся на безопасности и благополучии наших коллег и гостей как в Украине, так и в соседних странах, которые столкнулись с этими неизвестными вызовами,

– говорится в пресс-релизе.

Большая часть представителей компании объединилась для того, чтобы помогать тем, кто пострадал – находить жилье для беженцев в Европе, помогать во время переезда, предоставлять предметы первой необходимости.

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