Плохие новости для Tesla: последний раз такое было три года назад

Акции Tesla падают пятую неделю подряд. Причиной считают тренды на рынке акций и презентацию электрического пикапа от Ford Motor. Неутешительные прогнозы аналитиков относительно американского производителя электромобилей.

Акции Tesla за неделю упали на 1,5%, до отметки в 580,88 доллара. Это самая длительная недельная серия потерь для компании Илона Маска, которая занимается производством электромобилей. Последний раз такие неутешительные новости для Tesla с биржевых аукционов поступали в марте 2018 года, когда инвесторы стали избегать рискованных акций на фоне растущих беспокойств относительно инфляции и ее влияния на экономику США.

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Длительная череда негативных новостей о Tesla за последний месяц

многочисленные дорожно-транспортные происшествия, виновниками которых становятся автомобили компании,

признаки замедления продаж в Китае,

потенциальная задержка открытия завода компании в Германии

не позволили акциям американского производителя электромобилей найти благосклонность инвесторов в условиях торговли с пониженным риском.

Постоянные сообщения Маска в твиттере о биткойне, который находится в затяжном пике со второй декады мая, также не помогли акциям Tesla.

Маск теряет магнетизм среди инвесторов

Динамика цены на акции Tesla в недельном разрезе / Фото Bloomberg

Похоже, Маск теряет свою популярность и привлекательность в среде розничных инвесторов,

– сказал аналитик Roth Capital Partners Крейг Ирвин, размышляя о недавнем проседание акций Tesla.

Аналитик не считает, что в ближайшее время ситуация изменится в пользу Tesla.

Давление конкурентов Tesla на рынке электромобилей будет расти

В мире ожидают много новых анонсов электромобилей от производителей традиционных авто. Как представлен недавно Ford F-150 Lightning, который уже предлагают американцам по цене от 27 500 долларов.

Президент США Джо Байден тестирует F-150 Lightning / Видео Twitter

Также не на пользу Tesla ожидаемое появление новых инсайдов о планах технологического гиганта Apple относительно выхода на рынок электромобилей.

Это отвлечет внимание от Tesla и, вероятно, окажет давление на акции компании,

– добавляет Крейг Ирвин.