Акции Tesla за неделю упали на 1,5%, до отметки в 580,88 доллара. Это самая длительная недельная серия потерь для компании Илона Маска, которая занимается производством электромобилей. Последний раз такие неутешительные новости для Tesla с биржевых аукционов поступали в марте 2018 года, когда инвесторы стали избегать рискованных акций на фоне растущих беспокойств относительно инфляции и ее влияния на экономику США.
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Длительная череда негативных новостей о Tesla за последний месяц
- многочисленные дорожно-транспортные происшествия, виновниками которых становятся автомобили компании,
- признаки замедления продаж в Китае,
- потенциальная задержка открытия завода компании в Германии
не позволили акциям американского производителя электромобилей найти благосклонность инвесторов в условиях торговли с пониженным риском.
Постоянные сообщения Маска в твиттере о биткойне, который находится в затяжном пике со второй декады мая, также не помогли акциям Tesla.
Маск теряет магнетизм среди инвесторов
Похоже, Маск теряет свою популярность и привлекательность в среде розничных инвесторов,
– сказал аналитик Roth Capital Partners Крейг Ирвин, размышляя о недавнем проседание акций Tesla.
Аналитик не считает, что в ближайшее время ситуация изменится в пользу Tesla.
Давление конкурентов Tesla на рынке электромобилей будет расти
В мире ожидают много новых анонсов электромобилей от производителей традиционных авто. Как представлен недавно Ford F-150 Lightning, который уже предлагают американцам по цене от 27 500 долларов.
Президент США Джо Байден тестирует F-150 Lightning / Видео Twitter
Также не на пользу Tesla ожидаемое появление новых инсайдов о планах технологического гиганта Apple относительно выхода на рынок электромобилей.
Это отвлечет внимание от Tesla и, вероятно, окажет давление на акции компании,
– добавляет Крейг Ирвин.