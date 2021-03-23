Исследовательская и инвестиционная бизнес-организация Hurun опубликовала рейтинг 100 самых богатых частных компаний Китая. Его возглавила технолонична компания Huawei.

Как известно, рыночная стоимость Huawei – 1,1 триллиона юаней. Это примерно 170 миллиардов долларов.

К теме Заводы Honda и Toyota прекратят работу в Северной Америке: известна причина

Глава организации Hurun заметил, что в последнее время продажи компании снизились из-за дефицита микросхем. Несмотря на это, Huawei остается самым успешным частным предприятием в потребительском секторе Китая.

Тройка лидеров

Второе место заняла компания Midea – производитель электроприборов. Ее рыночная стоимость – 580 миллиардов юаней, это 90 миллиардов долларов.

– производитель электроприборов. Ее рыночная стоимость – 580 миллиардов юаней, это На третьем месте – Haitian International. Рыночная стоимость этой компании – 500 миллиардов юаней, а это 76,8 миллиарда долларов.

Известный производитель смартфонов Xiaomi, которого часто называют конкурентом Huawei, занял аж 5 место.

Компания Huawei: последние новости