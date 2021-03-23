Huawei стала крупнейшей частной компанией Китая: на какой позиции Xiaomi
Исследовательская и инвестиционная бизнес-организация Hurun опубликовала рейтинг 100 самых богатых частных компаний Китая. Его возглавила технолонична компания Huawei.
Источник:HuaweiCentra
Как известно, рыночная стоимость Huawei – 1,1 триллиона юаней. Это примерно 170 миллиардов долларов.
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Глава организации Hurun заметил, что в последнее время продажи компании снизились из-за дефицита микросхем. Несмотря на это, Huawei остается самым успешным частным предприятием в потребительском секторе Китая.
Тройка лидеров
- Второе место заняла компания Midea – производитель электроприборов. Ее рыночная стоимость – 580 миллиардов юаней, это 90 миллиардов долларов.
- На третьем месте – Haitian International. Рыночная стоимость этой компании – 500 миллиардов юаней, а это 76,8 миллиарда долларов.
Известный производитель смартфонов Xiaomi, которого часто называют конкурентом Huawei, занял аж 5 место.
Компания Huawei: последние новости
- Компания в марте представила свою первую ультратонкую проводную клавиатуру. Ранее она входила в комплект поставки настольного компьютера Mate Station B515, а сейчас доступна для покупки отдельно.
- Также Huawei представила собственный сервис электронной почты Petal Mail. Представители компании заверили, что этот сервис заменит почту от Google.
- Huawei планирует развивать добычу угля и заниматься металлургией, а также разводить свиней. Таким образом пытается спасти свой бизнес после того, как пострадала от санкций США.
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