К 2040 году – только электромобили: Honda поделилась грандиозной целью
Японский автопроизводитель Honda к 2040 году планирует работать только над электромобилями. Сейчас процент продаж электромобилей является очень низким.
Источник:Bloomberg
Об этом заявил генеральный директор Тошихиро Мибе. Он сообщил, что сейчас компания продает менее 1% электромобилей.
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Компания планирует, чтобы к 2030 году эта доля выросла до 20%, а через 5 лет – до 80%.
Это будет нелегкая борьба,
– отметил Тошихиро Мибе.
Он добавил, что в Японии очень популярны гибридные автомобили. Сейчас важно, чтобы компании удалось быстро построить структуру, которая позволит получать прибыль.
По словам гендиректора, Honda рассчитывает достичь маржи операционной прибыли в 7% даже при переходе на электромобили.
В то же время Honda пообещала, что в течение следующих 6 лет инвестирует примерно 46 миллиардов долларов в исследования и разработки. Такую сумму точно выделят независимо от колебания доходов от продаж.
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