Best Buy выбрал платформу Amazon Web Services (AWS) как провайдера услуг облачной инфраструктуры и своего стратегического партнера в этой сфере. Такое решение компания приняла через два года после подписания аналогичного соглашения с Google Cloud.

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Конкуренты стали партнерами

У Best Buy была долгая и сложная история внедрения облачных технологий. Еще в 2011 году ритейлер приобрел поставщика управляемых услуг mindSHIFT Technologies за 167 миллионов долларов с целью предоставления IT-услуг малому и среднему бизнесу.

На тот момент компания насчитывала более 5 400 клиентов, а под ее управлением находилось 25 тысяч рабочих мест, 13 тысяч серверов и 2,2 петабайта данных в нескольких дата-центрах на территории США.

Однако уже три года спустя Best Buy решила продать облачное подразделение компании Ricoh. Сумма сделки не была раскрыта, что свидетельствует о ее вероятной убыточности . После этого ритейлер продолжил пользоваться своими дата-центрами.

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Лишь в 2020 году Best Buy объявила о подписании многолетнего соглашения с платформой Google Cloud . Она должна была стать поставщиком облачных услуг для платформы корпоративных данных компании. Однако сейчас Best Buy внезапно выбрала стратегическим партнером AWS.

К слову, Best Buy теперь будет фактически платить своему прямому конкуренту Amazon за услуги, которыми не способна сама себя обеспечить.