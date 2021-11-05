Hilton вместе с компанией Gefest Group подписали франчайзинговое соглашение по строительству в Одессе первого отеля популярной сети. Он будет размещаться в двух зданиях недалеко от курортной зоны "Аркадия".
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Открытие Hilton в Одессе
Гостиницу на 145 номеров планируют открыть весной 2025 года под управлением кипрского предприятия Millenium Hospitality.
Мы видим очевидные преимущества для расширения в Украине уже с двумя гостиницами, одна из которых присоединится к нашему портфолио вместе с Hilton Kyiv. Рост международного интереса к Одессе и стабильный внутренний спрос делают Hilton Odessa важным дополнением к нашей европейской сети,
– заявил старший вице-президент по развитию Hilton в регионе ЕМЕА Патрик Фицгиббон.
Что известно о Hilton Hotels & ResortsМеждународная сеть гостиниц и курортов принадлежит корпорации Hilton Worldwide. Компанию основал Конрад Гилтон еще в 1919 году, а уже в 2017 году бренд включал более 5 100 отелей и курортов в 85 странах мира. В настоящее время это одна из крупнейших международных гостиничных сетей.
Источник: Wikipedia
На одном из этажей одесской гостиницы запланирован конференц-зал площадью 800 квадратных метров, включая банкетный зал на 300 квадратов, представительский лаунж на крыше и оздоровительный центр площадью 600 квадратных метров.