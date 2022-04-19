Об этом говорится в заявлении компании. Henkel будет тесно сотрудничать со своей российской командой для слаженного процесса выхода из рынка. Финансовое влияние от этого пока еще не могут оценить.

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Henkel продолжит платить зарплаты

При этом 2 500 российских сотрудников будут и дальше считаться работниками компании и получать зарплаты. Отметим, что с зарплаты компания платит налоги в российский госбюджет, финансирующий войну.

Напомним, что в течение длительного времени компания отказывалась выходить из российского рынка, ограничившись лишь остановкой рекламы и инвестиций. Там объясняли, что действуют в рамках санкций, а выход с рынка может иметь далеко идущие последствия для их российских работников.

Большой налогоплательщик

В 2020 году компания Henkel получила 84,1 млрд рублей выручки (1,13 млрд долларов), по данным Forbes. То есть, компания принесла в российский бюджет сотни миллионов долларов в виде налога, на которые страна-агрессор могла профинансировать запуск ракет по мирным украинским городам. Вот почему принципиально принуждать компании выходить из России.

Во вторник, 19 апреля, о своих планах остановить производство в России уведомил автопроизводитель Stellantis NV. Отметим, что это один из последних российских автозаводов, еще продолжавший работу.

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