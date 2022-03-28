С начала российской военной агрессии Heineken решила прекратить инвестиции в российский рынок, а также любой экспорт в страну. Но Россия не прекратила войну, только ее усугубляет. Поэтому Heineken решили уйти из страны вообще, назвав бизнес в России "неустойчивым и нежизнеспособным".

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Компания продаст все свои семь пивоваренных заводов. При этом там понимают, что это не принесет им прибыли. Напротив, компания ожидает потери на общую сумму в 400 миллионов евро.

Такой постепенный выход в компании объясняют желанием сохранить работу и оплату для 1800 сотрудников в России. В Heineken уже пообещали, что их зарплата будет выплачена до конца 2022 года.

После того, как заводы будут проданы, Heineken больше не будет представлена ​​в России.

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