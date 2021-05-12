Группа хакеров получила доступ к конфиденциальным данным и учетных записей десятков миллионов клиентов, водителей и сотрудников испанской службы доставки Glovo, сообщила итальянская компания Yarix, занимающейся кибербезопасностью.
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Во вторник, 11 мая, компания заявила, что у нее есть доказательства того, что злоумышленники пытаются продать архив в DarkNet – части интернета, недоступной для обычных веб-браузеров – в котором находятся примерно 160 гигабайтами имен, номеров телефонов, паролей и данных, связанных с платежными системами клиентов, за 85 тысяч долларов США.
Хотя неавторизованная третья сторона смогла получить доступ к номерам IBAN и Tax ID в течение короткого промежутка времени, мы можем подтвердить, что данные кредитных/дебетовых карт не были доступны,
– заявил представитель Glovo.
Представители издания Bloomberg не смогли проверить подлинность информации, которая якобы выставлена на продажу. А также то, к какому промежутку времени она относится. Также издание не может однозначно утверждать, связаны ли данные обнаруженные Yarix с утечкой информации, которую предварительно Glovo подтвердила изданию Forbes
Что в украденных данных
Мирко Гатто, исполнительный директор Yarix, заявил, что его компании удалось получить выдержки из похищенной базы данных, включающие платежные реквизиты и учетные данные доступа к Glovo.
Пользователям Glovo настоятельно рекомендуется изменить пароль и следить за своими кредитными картами, чтобы убедиться в отсутствии аномальных списаний,
– заявил Гатто.