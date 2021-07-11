Захотел кэшбек – потерял все деньги: хакеры воруют банковские данные от имени известной компании

Британская компания, которая занимается продажей футбольной ретро-одежды и мерчендайзингом, просит прощения у своих клиентов. Их база данных, что сегодня, к сожалению, обыденность, потерпела от кибератаки.

Classic Football Shirts зафиксировала взлом собственной системы безопасности через полчаса после фактического инцидента. Некоторые клиенты компании получили электронные сообщения, будто они могут получить кэшбек на свои предыдущие покупки, если перейдут по указанной гиперссылке.

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Реакция компании

Компания просит своих клиентов не переходить по подозрительной гиперссылке, если им предложили кэшбек, ведь подобной услуги они не оказывают. В Classic Football Shirts уверяют, что хакеры не получили полных банковских данных, ведь их онлайн-магазин этих данных не сохраняет, поэтому бояться нечего.

Вместе с тем в своем аккаунте в твиттере, Classic Football Shirts попросила клиентов заблокировать собственные счета или изменить данные для входа в личные аккаунты, из-за чего получила много критики в комментариях под сообщением.

В комментарии говорится, что клиент разочарован собственной доверчивостью, поскольку перешел по гиперссылке хакеров, не заметив подозрительность электронного сообщения. Также он недоволен ситуацией, которая сложилась, в целом.

Что известно о компании Classic Football Shirts Classic Football Shirts – это британская компания, которая занимается реализацией спортивной одежды. В ее коллекции более 30 000 уникальных футболок от популярных футболистов и еще около полумиллиона товаров собственного производства на складах.

К слову, большинство клиентов заметили лишнюю букву "s" в электронном адресе преступников, и не переходили по гиперссылке. Однако осторожными были не все.

Скриншот сообщения от хакеров / Фото BBC

Гражданин Перу Фернандо Паредес, который приобрел футболку в компании еще 14 марта, сообщил, что хакеры сняли с его счета около 700 долларов. Мужчине пришлось немедленно заблокировать счет, и сейчас он ведет переговоры с банком о возможности возврата средств.

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