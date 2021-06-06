Хакеры из Anonymous объявили войну Илону Маску: смотрите видео

Хакеры из группировки известной как Anonymous записали обращение к Илону Маску. В видео обращении они сообщили о планах атаковать Илона Маска за то, что он своими твитами вызвал резкое падение цен на криптовалюты.

Видео под названием "Анонимное послание Илону Маску" в настоящее время является трендом в социальных сетях. В обращении группа хакеров заявила, что миллиардер имеет слишком большую власть над криптовалютными рынками и сообщили, что "они устали от его поведения и истерик".

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В своем видео обращении, адресованном Илону Маску Anonymous отметили, что по их мнению, люди начинают понимать, что Илон Маск не более чем очередной самовлюбленный богач, который отчаянно нуждается во внимании.

Миллионы розничных инвесторов действительно рассчитывали на то, что они прибыль от криптовалюты улучшит их жизнь. Пока трудолюбивые люди лишаются своих мечтаний через ваши публичные истерики, вы продолжаете высмеивать их мемами с одного из своих особняков за миллионы долларов,

– обращаются хакеры к Илону Маску.

Смотрите обращение к Илону Маску от Anonymous

В четверг Маск опубликовал загадочный твит, который многие в мире цифровых активов восприняли как разрыв миллиардера с биткоинами.

По словам хакеров, сообщения Илона Маска в твиттере демонстрируют "пренебрежение к рядовому рабочему". Хакеры из группировки Anonymous, которые ответственны за одни из самых больших цифровых взломов в истории, включая атаку на PayPal и Церковь сайентологии, отметили, что теперь Маск получил достойного соперника.

Мы Anonymous. Мы легион. Мы идем,

– заявили хакеры.