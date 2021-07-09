Хакеры DDoS-ять, бизнес отвечает: как противостоять киберугрозам

Кибератаки, миллионные выкупы, взломанные правительственные сайты, переговоры на высшем уровне о способах противостояния новой угрозе ... Передовицы изданий пестрят сообщениями о хакерских атаках, осуществляемых ежеминутно по всему миру. Как обезопасить бизнес от злоумышленников – читайте в материале Бизнес 24.

Количество кибератак растет в геометрической прогрессии. И жертвой хакерской шантажа может стать любой: и значительная государственная структура, и небольшая частная компания.

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Порой кибератаки имеют политический характер. Однако чаще всего цель киберпреступников банальна – деньги. И самым быстрым способом их получить остаются цифровые атаки на бизнес.

За первое полугодие 2021 года специалистами Госспецсвязи заблокировано более 1,1 миллиона атак различных видов на государственные информационные ресурсы и более 250 DDoS-атак. Только с 30 июня по 6 июля 2021 года было заблокировано более 60 тысяч атак на государственные информационные ресурсы.К примеру, 8 июля на внешний сайт Укртелекома осуществили DDoS-атаку. А в прошлом году атаке подверглась одна из крупнейших украинских ИТ-компаний Softserve . Хакеры повредили почтовый сервер компании, вывели из строя ряд корпоративных сервисов и скомпрометировали внутренний файловый сервер. В руки злоумышленников попали некоторые данные по заказам, а также копии документов работников.

Хакеры не прекращают атаковать бизнес и правительственные порталы / Инфографика Госспецсвязь

Хакерские заработки на незащищенном бизнесе

Недавно хакеры из группировки Anonymous объявили войну Илону Маску через сообщения в Twitter. Впрочем, с состоянием более чем в 160 миллиардов долларов, Илон Маск может себе позволить такую "войну", чего не скажешь о обычных участников рынка.

Для украинского бизнеса, который оперирует совсем другими суммами, очередным тревожным сигналом стало предупреждение американо-израильского поставщика продуктов кибербезопасности Radware. 14 июня компания сообщила о новой волне DDoS-атак (прежде всего, на незащищенные активы во всех сферах промышленности), которую развернула с использованием программ-вымогателей хакерская группа Fancy Lazarus.

Прежде чем начать атаку, хакеры дают жертве время (обычно неделю) на приобретение биткойнов и выплату выкупа. И его сумма растет с каждым днем ​​после того, как истек установленный злоумышленниками срок. Чаще всего сумма выкупа составляет 10 – 20 биткойнов.

Мы впервые видим, чтобы злоумышленники так выборочно были нацелены на организации и отдавали предпочтение именно тем, чьи активы – не защищены. Кроме того, DDoS-атаки с выкупом, которые до сих пор были событиями, ограниченными во времени, с пиками в течение года, становятся постоянной угрозой,

– констатирует директор по анализу угроз Radware Паскаль Гиненс.

Так, 17 июня 2021 года американская компания Sol Oriens, связанная с производством ядерного оружия, пострадала от вируса-шифровальщика, запущенного группировкой REvil. Хакеры объявили аукцион и продали на нем украденные у компании данные. Успешная хакерская сделка разожгла аппетит злоумышленников. И уже 3 июля СМИ сообщили о новом, беспрецедентном, кибернападении на бизнес-структуры. С помощью вирусов-вымогателей хакеры атаковали около тысячи компаний в 17 странах. По данным американских СМИ, это также было дело рук REvil.

В июне этого же года стало известно, что группировка Trickbot украла десятки миллионов долларов у американских компаний, применив собственное программное обеспечение (кстати, весьма популярное среди онлайн-рэкетиров).

А DDoS – нападение с использованием программы-вымогателя на крупнейшего производителя мяса в мире – JBS SA, произошедшее в конце мая, заставило многих участников рынка поверить в то, что хакерский взлом одной компании может сорвать мировые поставки продовольственной продукции.

Масштабная атака на банковскую систему Германии показала, что европейские компании также под прицелом хакеров.

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Как показало недавнее исследование Microsoft, более половины участников рынка нуждаются сегодня в комплексной киберзащите. Опасность цифровых атак понимают все. Даже всемогущий Пентагон не готов самостоятельно противостоять кибернападениям. Недавно он отменил контракт на совершенствование системы кибербезопасности стоимостью 10 миллиардов долларов, чтобы предложить другой, с еще более жесткими требованиями.

Легкомыслие угробит любой бизнес

Опасно надеяться, что кибератаки не коснутся мелкого предпринимателя или небольшой компании.

Хакерам интересен каждый бизнес

Наивные предположения – "хакерам мой бизнес не нужен" или "у нас хакеров нет" – быстро опровергает статистика задержания в Украине кибервзломщиков мирового уровня. Только в июне этого года Департамент киберполиции провел 21 обыск в столице и Киевской области и разоблачил хакерску группировку, которая, применяя вирус-шифровальщик, нанесла иностранным компаниям ущерб на полмиллиарда долларов.

Смотрите видео задержания хакеров в Украине:

Бесплатный антивирус не спасет

Легкомысленно также полагаться на бесплатные антивирусы: они не обезопасят ваши активы и сеть от вредного воздействия. При таком отношении к безопасности бизнеса речь никак не может идти о его тотальной защищенности. Это скорее персональная защита одного компьютера, но не системы в целом. В случае системной атаки базовые антивирусные программы будут просто бессильны.

Недавний всплеск преступной деятельности должно стать убедительным напоминанием для предприятий любого размера и отрасли реально оценить защиту своих интернет-соединений,

– отмечает директор по анализу угроз Radware Паскаль Гиненс.

Чтобы руководство или кто-то из работников не получили однажды письмо с требованием выкупа под угрозой блокировки сети, компания должна принять правильное решение. И не экономить на том, что реально может защитить вас от многомиллионных выплат или вообще от потери контроля над бизнесом .

Кибертерроризм набирает обороты по всему миру, поэтому защита информационных ресурсов является первоочередной задачей для каждой компании – и большой, и малой. В частности, в сети ведущего оператора телекоммуникационных услуг в Украине – компании "Киевстар" задействованы как локальные, так и облачные сервисы защиты, которые автоматически отслеживают и блокируют кибератаки, направленные на информационные ресурсы. Недавно мы увеличили пропускную способность AntiDDoS-решения и планируем дальше развивать это направление,

– рассказывает директор по кибербезопасности Киевстар Юрий Прокопенко.

AntiDDoS – многоуровневая защита от направленного вредного трафика

Оптимальным вариантом для украинского бизнеса является комплексная защита, которая способна противодействовать вмешательством в системы компаний. Только таким образом бизнес может сегодня уберечься от больших проблем, и не только финансовых.

Как защититься от DDoS-атак

– это нападение на компьютерную систему (сервер, приложение или веб-сайт) с намерением сделать ее ресурсы недоступными для пользователя. Чаще всего систему атакуют большим количеством внешних запросов (часто бессмысленных или неправильно сформулированных), которые ее перегружают.

Киевстар предлагает бизнес-клиентам и государственным учреждениям решение AntiDDoS, которым пользуется сам и уже не раз проверил его надежность на собственной сети и системах. В его основе – решение FortiDDoS от разработчика Fortinet. После подключения сервис в течение 14 - 30 дней "изучает" трафик клиента, чтобы получить данные для дальнейшего мониторинга. Далее система постоянно мониторит структуру трафика, поступающего из интернета к подсетяь (ресурсам) клиента. Как только фиксируется отклонение от легитимного трафика – оно автоматически направляется на очистку и только после этого попадает к клиенту.

Основные преимущества AntiDDoS :

Постоянный мониторинг трафика и автосработка на события: система работает в автоматическом режиме без необходимости вмешательства оператора – независимо от типа и масштаба атаки. Таким образом снижается риск ложного срабатывания.

система работает в автоматическом режиме без необходимости вмешательства оператора – независимо от типа и масштаба атаки. Таким образом снижается риск ложного срабатывания. Всесторонняя проверка аномалий. Работа с трафиком осуществляется не только на основе сигнатурного анализа, но и с использованием машинного обучения, дает сервису возможность защищать систему от атак нового типа.

Работа с трафиком осуществляется не только на основе сигнатурного анализа, но и с использованием машинного обучения, дает сервису возможность защищать систему от атак нового типа. Высокоэффективное аппаратное решение – 100%-ная проверка пакетов: двунаправленное обнаружение, противодействие атакам DDoS уровней 3, 4 и 7, в том числе объемным, атакам SSL Renegotiation / HTTP.

двунаправленное обнаружение, противодействие атакам DDoS уровней 3, 4 и 7, в том числе объемным, атакам SSL Renegotiation / HTTP. Расширенная защита от атак на базе DNS: 100%-ная проверка всего DNS-трафика для защиты от широкого спектра объемных, направленных на приложения и аномальных атак на основе DNS.

100%-ная проверка всего DNS-трафика для защиты от широкого спектра объемных, направленных на приложения и аномальных атак на основе DNS. Отчеты : встроенные средства комплексной отчетности, централизованная отчетность о событиях.

: встроенные средства комплексной отчетности, централизованная отчетность о событиях. Удобное развертывание, настройки и использования.

Мы заботимся не только о собственных IT-системах и сети. Для Киевстар важно, чтобы его клиенты также были защищены и могли беспрепятственно вести бизнес. Поэтому мы постоянно обновляем перечень сервисов, которые могут пригодиться нашим клиентам в препятствовании киберугрозам. В частности, мы рекомендуем бизнес-клиентам и государственным учреждениям использовать решение AntiDDoS, которое прекрасно зарекомендовало себя внутри Киевстар,

– рассказывает директор по развитию бизнеса на корпоративном рынке Киевстар Константин Вечер.

Комплексная защита бизнеса от хакеров

Кроме автоматического отражения DDoS-атак Киевстар Бизнес предлагает своим клиентам ряд дополнительных решений, в частности для защиты внутренней сетевой инфраструктуры:

корпоративных веб-приложений;

Backends, APIs – от атак типа OWASP;

корпоративной почты – от спама, фишинга и вредоносных вложений;

от атак на сетевом уровне, доступа к сети неавторизованных пользователей;

рабочего пространства,

от сложных атак,

от атак нулевого дня и тому подобное.

Итак, современные киберриски для бизнеса любого уровня – от небольшой фирмы до транснациональной корпорации– очевидны. Усиление хакерских атак не оставляет сомнений: если сегодня не позаботиться о киберзащите, к примеру с применением AntiDDoS, уже завтра могут наступить роковые последствия такой легкомысленности.

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