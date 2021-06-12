Хакеры атаковали McDonald's: компания подтвердила утечку данных пользователей

Компания McDonald's заявила, что хакеры похитили отдельные данные из ее систем на рынках США, Южной Кореи и Тайваня. В то же время в McDonald's заявили, что хакеры не требовали выкупа у компании, и соответственно никаких выплат хакерам не проводилось.

В пятницу, 11 июня, всемирно известная сеть ресторанов быстрого питания сообщила, что недавно наняла внешних консультантов для расследования несанкционированной деятельности во внутренней системе компании. А несанкционированный доступ был прекращен только через неделю после его обнаружения.

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В сообщении McDonald's говорится, что проведенные мероприятия установили взлом данных компании на нескольких рынках, включая США, Южную Корею и Тайвань.

Какие данные хакеры похитили в McDonald's на рынке США

В сообщении для американских сотрудников McDonald's говорится, что в результате взлома была раскрыта часть контактной информации о сотрудниках и франчайзерах из США. В то же время хакеры получили доступ к информации о ресторанах, такой как количество посадочных мест и площадь игровых зон. Компания заявила, что данные клиентов в США не были похищены, а данные сотрудников, к которым был получен доступ хакерами не были конфиденциальными или личными.

Компания рекомендовала сотрудникам и франчайзерам быть осмотрительными из-за возможности получения фишинговых электронных писем и проявлять осмотрительность при работе в сети.

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В Азии от взлома пострадали не только сотрудники, но и клиенты McDonald's

McDonald's сообщил, что злоумышленники похитили электронные адреса клиентов, номера телефонов и адреса доставки клиентов в Южной Корее и Тайване. На Тайване хакеры также похитили информацию о сотрудниках, включая имена и контактные данные. Компания заявила, что количество файлов, подвергшихся взлому, была небольшой, одновременно точно не указали количество пострадавших от взлома человек. Представители McDonald's также уверяют, что хакерская атака не привела к утечке данных о платежной информации клиентов.

Работницы McDonald`s в Тайване работают в непривычной униформе / Фото Imgur

В McDonald's отметили, что ее подразделения в Южной Корее и Тайване сообщили регулирующие органы в Азии о нарушениях в пятницу, и они свяжутся с клиентами и сотрудниками в случае необходимости.

McDonald's намекает на возможную утечку данных также в России и ЮАР

Компания сообщила, что ее подразделения также сообщат некоторых сотрудников в Южно-Африканской Республике и России о возможном несанкционированном доступе к их информации. В ходе расследования эти страны также были отмечены, как потенциальные жертвы хакеров и источники утечки информации.

McDonald's не платил хакерам

Компания McDonald's заявила, что работа ее ресторанов не была нарушена в результате взлома, а хакерская атака не была связана с программами, требующими выкуп за разблокировку данных и доступ компании к управлению ее системами. Также представители McDonald's заявляют, что к компании не было требований со стороны хакеров по выкупу, и компания не проводили никаких выплат хакерам.

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