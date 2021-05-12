Представители GLOVO заверили, что после обнаружения подозрительной активности любой дальнейший доступ сразу заблокировали. Также применили дополнительные меры, необходимые для защиты платформы.

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"Несмотря на то, что злоумышленник в течение короткого промежутка времени имел доступ к реквизитам IBAN и индивидуальных налоговых номеров, мы можем подтвердить, что данные кредитных / дебетовых карт не были открыты, поскольку мы не храним такую ​​информацию, а все пароли зашифрованными", – обьяснили в GLOVO.

Представители отметили, что компания серьезно и ответственно относимся к безопасности данных. Сейчас активно расследуют ситуацию.

Наш отдел безопасности проводит полный аудит по защите и целостности нашей базы данных,

– сказали в компании.

Также GLOVO обратилась к Испанскому агентству по защите данных Agencia Española de Protección de Datos.