Стоит отметить, что изначально сотрудников планировали вернуть в офисы, как только пандемия стихнет. Однако впоследствии решили пересмотреть формат работы вообще.

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Что предусматривает новый формат

Члены команды в течение года будут периодически встречаться с коллегами для личной коллаборации. В частности, причиной может быть стратегическое планирование или запуск проектов.

Встречаться сотрудники будут ежеквартально в одном из хабов Grammarly:

в Киеве;

в Сан-Франциско,

в Нью-Йорке;

в Ванкувере.

Гибридный формат работы заключается в том, что сотрудники, которые захотят работать из офиса, смогут это делать.

Все члены одной команды будут находиться в 3 смежных часовых поясах с одним хабом. Это обеспечит не менее 6 часов пересечения во время рабочего дня для быстрой коммуникации и удобной организации онлайн-встреч,

– сказали в компании.

Справка. Гибридный формат работы практикуют известные техногигант ы . В частности, Google, Microsoft и украинская компания Киевстар. Подробнее о формате – читайте здесь.

Коротко о компании Grammarly

Украинскую компанию еще в 2009 году создали киевляне Алексей Шевченко и Максим Литвинов. Онлайн-сервис помогает в написании текстов на английском языке.