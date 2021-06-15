Стоит отметить, что изначально сотрудников планировали вернуть в офисы, как только пандемия стихнет. Однако впоследствии решили пересмотреть формат работы вообще.
К теме Доля продаж онлайн рекордно выросла: все ли с этим хорошо
Что предусматривает новый формат
Члены команды в течение года будут периодически встречаться с коллегами для личной коллаборации. В частности, причиной может быть стратегическое планирование или запуск проектов.
Встречаться сотрудники будут ежеквартально в одном из хабов Grammarly:
- в Киеве;
- в Сан-Франциско,
- в Нью-Йорке;
- в Ванкувере.
Гибридный формат работы заключается в том, что сотрудники, которые захотят работать из офиса, смогут это делать.
Все члены одной команды будут находиться в 3 смежных часовых поясах с одним хабом. Это обеспечит не менее 6 часов пересечения во время рабочего дня для быстрой коммуникации и удобной организации онлайн-встреч,
– сказали в компании.
Коротко о компании Grammarly
Украинскую компанию еще в 2009 году создали киевляне Алексей Шевченко и Максим Литвинов. Онлайн-сервис помогает в написании текстов на английском языке.
В 2019 году Grammarly привлекла 90 миллионов долларов инвестиций во втором раунде. Общая оценка Grammarly превышает 1 миллиард долларов.