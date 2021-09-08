Готов ли украинский бизнес к еще одному локдауну и как все работает сейчас: интересный опрос

Накануне нового бизнес-сезона компания OLX опросила более 2 тысяч предпринимателей. Результаты указывают на то, готовы ли владельцы бизнеса к возможным карантинным ограничениям и как выстраиваются их отношения с отечественными клиентами.

42% предпринимателей считают, что их бизнес не готов к возможным очередным карантинным ограничениям. Сейчас в среднем у каждого предпринимателя происходит 17 успешных сделок ежемесячно, и только 7% утверждают, что отзывы о компании являются более эффективными, чем реклама.

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Онлайн-бизнес и карантин

Несмотря на возможность внедрения новых карантинных ограничений накануне активного бизнес-сезона, предприниматели продолжают развивать собственное дело в онлайне. Преимущества у тех, кто являются владельцами предприятий или же предлагают локальную продукцию и услуги:

29% респондентов, которые предоставляют услуги, не почувствовали никакого влияния пандемии .

. 22% заказывают продукцию в Украине и утверждают, что скорость поставок не изменилась . Проблемы с поставками в пределах страны чувствовал только каждый десяты й владелец бизнеса.

. Проблемы с поставками в пределах страны чувствовал только й владелец бизнеса. 16% предпринимателей, которые заказывают товары из-за границы, отметили, что поставки задерживаются, а для 3% заказы не с отечественного рынка вообще стали невозможными.

42% предпринимателей считают, что их бизнес не готов к очередному локдауну. Остальные опрошенные продолжают искать эффективные решения, в частности:

активное ведение онлайн-магазина;

увеличение товарных запасов;

инвестиции в рекламные услуги.

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Актуальное состояние украинского бизнеса

С началом осени стартовал сезон шопинга, подготовки авто к зиме и поиска жилья. Поэтому сейчас самыми популярными и прибыльными сферами ведения бизнеса являются:

продажа одежды и обуви;

аренда и продажа недвижимости;

автозапчасти;

детские товары.

93% онлайн-бизнеса отмечают, что их ежемесячный доход, учитывая расходы и уплату налогов, не превышает 20 тысяч гривен. Еще 5% получают от 20 до 50 тысяч гривен, и только 2% – более 50 тысяч гривен.

Множество предприятий имеют рекордные показатели выполненных заказов – от 90 до 99. Хотя средний показатель постоянных клиентов одного бизнеса составляет 9 человек, бывают случаи, когда более 90 лояльных людей обращались к владельцам бизнеса за услугами повторно.

Лояльность клиентов к украинскому бизнесу / Фото Unsplash

Общение с клиентами

Для 42% предпринимателей развитие и поддержка репутации – это важная часть бизнес-деятельности. Каждый третий считает, что положительный имидж является более важным, чем прибыль и показатели продаж. Вообще не интересуются своим имиджем только 6% предпринимателей.

Вместе с тем все большую актуальность получает вопрос экологичности бизнеса. Так, 39% предпринимателей пытаются сделать товары или услуги более экологичными, а 11% ожидают появления более благоприятных условий, чтобы предложить экологическую альтернативу.

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8 из 10 предпринимателей постоянно следят за обращениями клиентов и оперативно отвечают на запросы. 57% чаще размещают онлайн-объявления и общаются с потенциальными клиентами по телефону. Также 8 из 10 владельцев бизнеса делают это самостоятельно.

Своих клиентов украинский бизнес больше всего ценит за:

скорость покупки (45%);

своевременные ответы, открытость и адекватность (37%);

доверие к бизнесу и его товарам или услугам (37%);

доброжелательность (34%).

В ответ каждый 7 предприниматель готов предоставить скидку лояльному клиенту. Еще 34% соглашаются оформить заказ вне рабочего графика, а 26%, в случае необходимости, доставят товар бесплатно.

61% предпринимателей раздражает, когда клиент долго расспрашивает о товаре, но впоследствии его не покупает. 37% сталкивались с грубым и агрессивным общением со стороны клиентов, а каждому 4 не нравятся просьбы о скидке.

Предпринимателей раздражают просьбы клиентов о дополнительных скидках / Фото Unsplash

Приоритеты в общении

2 из 3 предпринимателей главным аспектом в общении с клиентами считают доброжелательность. 63% крайне важно разобраться в товаре или услуге, а 37% – быть гибким и уметь предлагать нестандартные варианты покупателям.

35% владельцев бизнеса не просят клиентов оставлять отзывы о компании в сети, и только 7% считают положительную обратную связь более эффективной, чем оптимизированную рекламу. 57% отдают предпочтение онлайн-рекламе, а 65% придерживаются правила "делай качественно, и клиент придет сам".