Готов ли украинский бизнес к еще одному локдауну и как все работает сейчас: интересный опрос
Источник:24 канал
Накануне нового бизнес-сезона компания OLX опросила более 2 тысяч предпринимателей. Результаты указывают на то, готовы ли владельцы бизнеса к возможным карантинным ограничениям и как выстраиваются их отношения с отечественными клиентами.
42% предпринимателей считают, что их бизнес не готов к возможным очередным карантинным ограничениям. Сейчас в среднем у каждого предпринимателя происходит 17 успешных сделок ежемесячно, и только 7% утверждают, что отзывы о компании являются более эффективными, чем реклама.
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Онлайн-бизнес и карантин
Несмотря на возможность внедрения новых карантинных ограничений накануне активного бизнес-сезона, предприниматели продолжают развивать собственное дело в онлайне. Преимущества у тех, кто являются владельцами предприятий или же предлагают локальную продукцию и услуги:
- 29% респондентов, которые предоставляют услуги, не почувствовали никакого влияния пандемии.
- 22% заказывают продукцию в Украине и утверждают, что скорость поставок не изменилась. Проблемы с поставками в пределах страны чувствовал только каждый десятый владелец бизнеса.
- 16% предпринимателей, которые заказывают товары из-за границы, отметили, что поставки задерживаются, а для 3% заказы не с отечественного рынка вообще стали невозможными.
42% предпринимателей считают, что их бизнес не готов к очередному локдауну. Остальные опрошенные продолжают искать эффективные решения, в частности:
- активное ведение онлайн-магазина;
- увеличение товарных запасов;
- инвестиции в рекламные услуги.
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Актуальное состояние украинского бизнеса
С началом осени стартовал сезон шопинга, подготовки авто к зиме и поиска жилья. Поэтому сейчас самыми популярными и прибыльными сферами ведения бизнеса являются:
- продажа одежды и обуви;
- аренда и продажа недвижимости;
- автозапчасти;
- детские товары.
93% онлайн-бизнеса отмечают, что их ежемесячный доход, учитывая расходы и уплату налогов, не превышает 20 тысяч гривен. Еще 5% получают от 20 до 50 тысяч гривен, и только 2% – более 50 тысяч гривен.
Множество предприятий имеют рекордные показатели выполненных заказов – от 90 до 99. Хотя средний показатель постоянных клиентов одного бизнеса составляет 9 человек, бывают случаи, когда более 90 лояльных людей обращались к владельцам бизнеса за услугами повторно.
Лояльность клиентов к украинскому бизнесу / Фото Unsplash
Общение с клиентами
Для 42% предпринимателей развитие и поддержка репутации – это важная часть бизнес-деятельности. Каждый третий считает, что положительный имидж является более важным, чем прибыль и показатели продаж. Вообще не интересуются своим имиджем только 6% предпринимателей.
Вместе с тем все большую актуальность получает вопрос экологичности бизнеса. Так, 39% предпринимателей пытаются сделать товары или услуги более экологичными, а 11% ожидают появления более благоприятных условий, чтобы предложить экологическую альтернативу.
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8 из 10 предпринимателей постоянно следят за обращениями клиентов и оперативно отвечают на запросы. 57% чаще размещают онлайн-объявления и общаются с потенциальными клиентами по телефону. Также 8 из 10 владельцев бизнеса делают это самостоятельно.
Своих клиентов украинский бизнес больше всего ценит за:
- скорость покупки (45%);
- своевременные ответы, открытость и адекватность (37%);
- доверие к бизнесу и его товарам или услугам (37%);
- доброжелательность (34%).
В ответ каждый 7 предприниматель готов предоставить скидку лояльному клиенту. Еще 34% соглашаются оформить заказ вне рабочего графика, а 26%, в случае необходимости, доставят товар бесплатно.
61% предпринимателей раздражает, когда клиент долго расспрашивает о товаре, но впоследствии его не покупает. 37% сталкивались с грубым и агрессивным общением со стороны клиентов, а каждому 4 не нравятся просьбы о скидке.
Предпринимателей раздражают просьбы клиентов о дополнительных скидках / Фото Unsplash
Приоритеты в общении
2 из 3 предпринимателей главным аспектом в общении с клиентами считают доброжелательность. 63% крайне важно разобраться в товаре или услуге, а 37% – быть гибким и уметь предлагать нестандартные варианты покупателям.
35% владельцев бизнеса не просят клиентов оставлять отзывы о компании в сети, и только 7% считают положительную обратную связь более эффективной, чем оптимизированную рекламу. 57% отдают предпочтение онлайн-рекламе, а 65% придерживаются правила "делай качественно, и клиент придет сам".