Однако, пока восстановление до сих пор в процессе, бизнес переживает проблемы, связанные с поставщиками, повышенными затратами на производство и дефицитом рабочей силы. От того, как предприятия справятся с этими вызовами, будут зависеть их общие показатели доходов в 2021 году. О макроэкономических факторах, на которые бизнесу в этом году следует обратить особое внимание, рассказываем дальше в материале.

Актуально Электронный документооборот: 4 мифа, которые тормозят бизнес

Товары и рабочая сила

Большой бизнес скупает больше сырья, чем обычно. Это вызвано опасением предпринимателей относительно инфляционных процессов и дефицита необходимых материалов для производства в будущем.

Частично дефицит рабочей силы можно объяснить нехваткой профессиональных навыков и умений работников на рынке. Это особенно распространено в областях производства товаров, где потребители продолжают скупать все и в больших объемах.

Сейчас в центре внимания – сфера услуг, которая постепенно восстанавливает свою работу. Многие работники за время локдауна переквалифицировались и перешли в товарный сектор, откуда могут и не вернуться.

Большинство предприятий, работающих в сфере предоставления услуг, оказались в ситуации, когда необходимо искать все новые инструменты привлечения рабочей силы. Появилась потребность не только тратить ресурсы для найма персонала, но и учитывать, как этот персонал можно удержать.

Проблема рабочей силы является критической в сфере предоставления услуг / Фото Unsplash

Доход и прибыль

Бизнес сегодня пристально наблюдает за показателями доходов и прибыли. Хотя в целом доходы уже начали расти, прибыль все еще остается низкой, поскольку все больше приходится тратиться на поставку сырья и обучение дефицитной рабочей силы.

Чтобы удержаться на рынке, некоторые предприятия ищут возможности привлечения кредитных средств под низкую процентную ставку. В таких случаях приходится заранее думать об обеспечении в будущем достаточных денежных потоков, чтобы покрыть потенциально возможное увеличение задолженности.

Владельцам бизнеса необходимо как никогда подробно обсуждать с бухгалтерами по меньшей мере три показателя:

прибыль;

денежный поток;

баланс.

Это поможет определить реальную и перспективную рентабельность бизнеса, а также продумать стратегии развития на ближайшие несколько лет.

Следует постоянно сверять финансовые показатели бизнеса / Фото Pexels