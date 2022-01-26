Государство будет компенсировать книжным магазинам расходы на аренду: почему это важно

Верховная Рада приняла законопроект, предусматривающий финансовую поддержку украинской книжной индустрии. В частности, книжным магазинам будут компенсировать расходы на аренду помещений.

Кроме того, новорожденным и гражданам, которым исполнилось 14 лет, государство будет выдавать сертификаты на покупку украинских книг. Инициатива призвана развивать рынок, пострадавший от российской экспансии и карантинных ограничений.

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О чем законопроект

Субсидии на покрытие расходов на аренду не будут превышать 20% дохода от продажи книг. Максимальная сумма годовой помощи на один книжный магазин составит 54 500 гривен для городов с населением до 30 тысяч человек и до 1,2 миллиона гривен для Киева.

Книжные магазины областных центров смогут рассчитывать на финансовую помощь в пределах 435 800 гривен в год. Однако суммы будут зависеть от стоимости аренды нежилых помещений и прожиточного минимума.

Сейчас в Украине работает около 200 книжных магазинов. Если такое их количество сохранится до 2023 года, когда вступит в силу закон, средняя субсидия на 1 квадратный метр будет составлять 450 гривен в месяц. То есть книжные магазины с помещением площадью 100 квадратных метров смогут получить около 540 тысяч гривен в год.

Сертификаты на приобретение книг, которые будут выдаваться новорожденным и 14-летним, составят 0,3 прожиточного минимума для трудоспособных лиц. Сейчас это около 750 гривен.

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Почему это важно

Две трети книг на украинском рынке – напечатаны на русском языке или завезены из России.

На более чем 40-миллионную Украину осталось около 200 книжных магазинов. Для сравнения, во Франции, которую можно сопоставить с Украиной по населению и территории, действуют 3 300 книжных магазинов,

– говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Авторы добавляют, что если немец покупает в среднем 5,5 книги в год, поляк – 2,5 книги, то в Украине такой показатель составлял всего 0,57 книги до начала пандемии.

К слову, государственная программа имеет целью увеличить количество украинских книжных магазинов в 4 – 5 раз в течение 5 лет. Ожидается, что объем украиноязычного книжного рынка вырастет в три раза, а ассортимент – вдвое.

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