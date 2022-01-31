Государственный банк Турции может выйти на украинский рынок

Государственный банк Турции Ziraat Bankasi заинтересован в выходе на украинский рынок. Руководство компании заявило о такой возможности во время встречи с правительственным офисом по привлечению и поддержке инвестиций Ukraine Invest.

В ходе встречи представители Ziraat Bankasi обсудили с Ukraine Invest инвестиционный климат Украины и дальнейшие шаги организационно-консультативной поддержки. В настоящее время турецкий госбанк работает в 115 пунктах на территории 17 стран мира.

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Что известно о Ziraat Bankasi Один из крупнейших банков Турции, основанный в 1863 году. Пребывает в государственной собственности, главный офис расположен в Анкаре. Обладает крупнейшей сетью отделений среди банков Турции, насчитывающей более 1 400 торгово-сервисных точек. По состоянию на 2020 год, общие активы компании оценивались более чем в 127 миллиардов долларов.

Добавим, что Ukraine Invest – правительственная организация, созданная при содействии Кабинета Министров Украины в 2016 году. Занимается привлечением финансовых и технологических ресурсов из-за границы.

Работа офиса направлена ​​на формирование благоприятного делового климата, при этом команда не ставит себе задач непосредственно в денежном измерении, сосредотачиваясь, прежде всего, на коммуникационных кампаниях и поддержке предпринимателей на местах.

Представители Ziraat Bankasi и Ukraine Invest на встрече / Фото фейсбук-страница Ukraine Invest

Полный пост Ukraine Invest:

Команда UkraineInvest встретилась с представителями Ziraat Bank (Ziraat Bankası) Турецкой Республики, рассматривающими возможность выхода банка на украинский рынок.

В ходе встречи участники обсудили инвестиционный климат Украины и дальнейшие шаги организационно-консультативной поддержки со стороны UkraineInvest для инвестиционных намерений Ziraat Bank.

Отметим, что Ziraat Bank является одним из крупнейших банков Турецкой Республики, основан в 1863 году. Банк работает в 115 пунктах в 17 странах мира. Основными финансовыми услугами банка являются корпоративные и розничные кредиты, финансирование внешней торговли и инвестиций, структурное финансирование, международные переводы и казначейские операции.