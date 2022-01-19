Госрегулирование цен: бизнес предупредил, что некоторые товары могут пропасть с прилавков

Представители украинского бизнеса призвали власть не вводить ручное управление бизнес-процессами и отменить постановление об ограничении торговой наценки на отдельные категории товаров.

Соответствующее обращение Европейская бизнес ассоциация (EBA) направила в адрес премьер-министра Дениса Шмыгаля, Минэкономики и Минагрополитики. Если государство не сможет принять такое решение, предприниматели просят хотя бы отсрочить введение госрегулирования до 1 марта 2022 года.

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Бизнес не готов к государственному регулированию цен

Представители Европейской бизнес ассоциации выразили обеспокоенность, поскольку ограничения нуждаются в адаптации внутренних процессов, а также внесении изменений в договоры с поставщиками, что гарантировало бы непрерывное обеспечение потребителей социально значимыми товарами.

Постановление Кабмина, по словам представителей бизнеса, не предусматривает переходного периода, чтобы отрасль могла полностью подготовиться к переменам. В ассоциации предупредили, что это может привести к временной приостановке реализации некоторых продуктов, пока все процессы розничной торговли и ценообразования не будут налажены.

Кроме того, в EBA попросили о дополнительных объяснениях касательно определения "оптово-отпускные цены на товар", как правильно высчитывать уровень надбавки в 10%, а также конкретизировать перечень подпадающих под госрегулирование товаров.

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Напомним, ранее Кабмин объявил о введении государственного регулирования цен на ряд социально значимых товаров. В список попали 30 позиций, в том числе мука, батон, говядина, свинина, подсолнечное масло, сахар, морковь, картофель и тому подобное. Предельный уровень надбавки на эти и другие товары не может превышать 10% во время действии карантина.

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